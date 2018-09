Pro&Kontra: Vorkriegsautos im Verkehr

Ja, bitte: Peter Michaely fordert Respekt vorm Alter.

Klar, fast niemand kann sich einen Mercedes SSK oder einen Bugatti 35 in die Garage stellen – Legenden, die so viel Dampf haben, dass kundige Fahrer mit ihnen selbst moderne Autos alt aussehen lassen. Aber weniger ist genug! Vor ein paar Jahren habe ich die Bertha-Benz-Fahrt unter die Räder genommen – und zwar in einem Benz 8/20 PS von 1913 aus dem Mercedes-Museum. 59 Jahre Altersunterschied lagen zwischen dem Veteranen und mir. Er war wie ein Großvater, der mich auf den Schoß nahm und mir erzählte, wie es sich anfühlt, als Autos noch angekurbelt werden mussten, Straßen noch bessere Feldwege waren und Bremsen diesen Namen kaum verdienten. Lenken als Kraftakt, Schalten als Kunst: Wer wissen will, was Fortschritt ist, muss erlebt haben, wie sich Vorkriegsoldtimer fahren! Das ist eine andere Welt, aber eine, in der sich Autobegeisterte schnell zu Hause fühlen.Natürlich kann man mit einem Auto wie dem Benz nicht einfach so im heutigen Verkehr mitschwimmen. Und ja, es nervt, wenn Fahrer moderner Autos sich rücksichtslos verhalten, sei es aus Unkenntnis oder Neid. Aber das ist nicht meine Schuld oder die der uralten Autos. Nein, da sind die Vernunft der anderen gefragt und Rücksicht und Respekt vor dem Alter. Am Ende ist es beeindruckend, wie hart die Automobilisten der Frühzeit im Nehmen waren. Dieser Spaß, am Lenkrad zu malochen, macht den Stress, aus der Zeit gefallen zu sein, allemal wett.