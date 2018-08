Pro&Kontra: Wohnungen bauen oder Schrauberflächen erhalten?

Ja, bitte: Frank B. Meyer hält Wohnungen für wichtiger als Hinterhofgaragen.

Immer das Gleiche! Die Leute halten sich für wahnsinnig fortschrittlich, aber sobald sich bei ihnen selbst etwas ändern soll, heben sie die Hände: nicht vor meiner Haustür! Energiewende? Klar, aber baut bloß kein Windrad auf meinen Acker. Mehr Kitaplätze? Auf jeden Fall, nur keinen neuen Kindergarten gegenüber. Günstige Mieten? Unbedingt, aber meine Schrauberhalle muss bleiben. Leute, so funktioniert das nicht. Ich musste schon mehrfach Autos umquartieren und war darüber nicht glücklich. Aber wenn wir in einer solidarischen Gesellschaft leben möchten, gehört dazu, auch mal selbst nachzugeben – wenn es denn dem Gemeinwohl dient. Eines der Hauptprobleme in unseren Städten ist, dass das Angebot für alle knapp wird: für Wohnungsmieter, für Käufer, für Gewerbetreibende. Sie an den Stadtrand zu verdammen, löst keine Probleme, treibt auch dort die Preise hoch und fördert Zersiedelung. Das geringste Übel ist, Städte mit Augenmaß zu verdichten. Ein alter Hof mit Platz für 20 Oldies kann charmant sein – aber mit welcher Rechtfertigung sollte man sich wehren, auf dieser Fläche zwölf Wohnungen zu bauen? Wir müssen ja nicht gleich alles aufgeben. Immer mehr neue Wohnungen werden ohne Garagen gebaut, in Nordrhein­ Westfalen fällt Ende 2018 die landesweite "Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen". Lasst uns für neue Garagen kämpfen und nicht gegen neuen Wohnraum.