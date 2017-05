Ranking: Klassiker zum überschaubaren Preis — 08.05.2017 Traum-Oldies unter 25.000 Euro AUTO BILD KLASSIK zeigt 25 Traum-Oldies, für die maximal 25 Riesen fällig werden. Der günstigste Klassiker im Zustand 2 startet bei 6000 Euro!

lar gibt es großartige Klassiker in gutem Zustand für 25.000 Euro, jede Menge sogar. Die Auswahl ist riesig, sie fängt an bei A wie Audi 60 und endet bei V wie Volvo 340. Was aber, wenn einem der Sinn nach einem außergewöhnlichem Wagen steht? Einem heißen Sondermodell oder einer schweren Luxuslimousine ? Einer besonderen Stilikone, einem wilden Allradler oder einem seltenen Muscle-Car ? AUTO BILD KLASSIK machte sich auf die Suche nach Autos, die laut Classic Data im Zustand 2 weniger als 25.000 Euro kosten und von denen jedes etwas ganz Besonderes ist.Zu jedem Fahrzeug gibt es den aktuellen Wert, eine Kurz-Charakterisierung und den jeweils wichtigsten Tipp, der vor dem Kauf unbedingt beachtet werden sollte. Eine Berechnung der Unterhaltskosten floss generell nicht ein, allerdings wird an einigen Stellen auf allzu hohe Folgekosten hingewiesen.