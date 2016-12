Retro-Cars: Auto-Legenden in neuem Design — 23.12.2016 AUTO BILD will diese Autos! Aktuelle Retro-Autos machen Lust auf mehr. Diese sieben Evergreens im Design von morgen hätten wir gern zurück– von Citroën DS über NSU Ro 80 bis zum Porsche 944.

Das Retro-Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft



Gutes Design favorisiert die einfachen Lösungen – das Schlichte, Klare, Authentische rangiert über dem Schwülstigen, Überladenen, Prätentiösen. So lautet eine Grundregel der Autostilisten. Davon ist an der Generation der aktuellen Autos nicht mehr viel zu erkennen. Eher aufgedunsene Formen, wirre Linien und verschnörkelte Details sind Trumpf und obendrein schwer zu kritisieren, solange der Abverkauf stimmt. Und das tut er, nicht zuletzt dank der neuen Märkte im Fernen Osten. Wahr ist aber auch: Fast immer wenn sich Designer vergangener Formen bedienen, verströmt das Resultat beim Betrachter wohlige Gefühle: Retro-Cars bewegen die Menschen meist mehr, als es die aktuellen Designkreationen vermögen. Würde etwa der Fiat 500 nicht so sehr an seine Vorfahren der 50er- und 60er-Jahre erinnern, oder der neue 124 Spider an den Ur-Spider, wären sie wahrscheinlich nicht einmal halb so begehrenswert.Mag die Retromasche bei den Designern von heute auch verpönt sein, die Menschen reagieren oft begeistert, vorausgesetzt, es zeichnet ein Könner dafür verantwortlich. Im vorliegenden Fall überlassen wir das Urteil darüber den Lesern. Unsere bisherigen Bemühungen fanden immerhin großen Beifall, übrigens nicht nur bei Zeitgenossen der alten Designvorbilder, sondern auch bei jüngeren Lesern. Offenbar basiert der Reiz des Retrodesigns keineswegs nur auf purer Nostalgie.