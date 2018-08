D

as deutsche Goodwood – diesem Ruf wurden die Classic Days 2018 in Schloss Dyck total gerecht. Seltene Blech-Juwelen wie der Alfa Romeo Montreal oder Rennsport-Legenden wie der BMW M1: In Jüchen konnte das autobegeisterte Publikum unter stechender Sonne von Sensation zu Sensation spazieren. Die Classic Days boten auch eine gleißende Bühne für klassische Motorsportler. So brachte Ford eine ganze Flotte brandheißer RS-Modelle nach Jüchen, präsentierte sie auf dem mit Heuballen abgesteckten Rundkurs. Auch ohne hohes Tempo stellte sich schnell Renn-Feeling ein.