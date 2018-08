Schloss Dyck ist über die A 46 Neuss / Aachen gut zu erreichen. Es liegt im Bereich der Städte Düsseldorf, Neuss, Mönchengladbach, Krefeld, Köln und Aachen. Wer nicht mit dem eigenen Oldie direkt zum Gelände will, sondern im modernen PKW anreist, dem rät der Veranstalter, die großen P&R-Parkplätze in Grevenbroich Kapellen (AS 14) und Jüchen (AS 12) anzufahren. Von dort aus verkehren kostenlos Shuttlebusse direkt zum Schloss.