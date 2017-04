Spektakuläre Auktionen: BMW M635 CSi — 13.04.2017 "Sharknose"-BMW zum Pagodenpreis Gute "Sharknose" BMW-Coupés dringen in neue Preisregionen vor. In England wurde ein M635 CSi jetzt zu einem sechsstelligen Hammer-Preis versteigert!

Die Preise für BMW ziehen an! Jenseits der 100.000 Euro landeten bisher nur Pagoden oder Porsche 911.

So fährt sich der 635 CSi



Typisch BMW: Sitze mit ordentlichem Seitenhalt, zum Fahrer geneigte Mittelkonsole.

Fahrzeugdaten BMW 635 CSi Motor Bauart/Zylinder Reihensechszylinder Ventile/Nockenwellen 12/1 Nockenwellenantrieb Steuerkette Hubraum 3453 ccm kW (PS) bei U/min 160 (218)/5200 Nm bei U/min 310/4000 Höchstgeschwindigkeit 222 km/h Getriebe Fünfgang-Schaltung Antrieb Hinterrad Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung vorn/hinten 205/55 VR 16 / 225/50 VR 16 Radgröße 7,0 – 7,5 x 16“ Verbrauch (Werksangabe) circa 18,0 l Tankinhalt/Kraftstoffsorte 70 l/Super zulässiges Gesamtgewicht 1860 kg Kofferraumvolumen 415 l Außengeräusch 74 dB (A) Abgas CO2 (berechnet nach Werksverbrauch) 427 g/km Gebaut von: 1978 -1989 Messwerte Beschleunigung 0–50/0–80 km/h 2,6/5,6 s 0–100/0–130 km/h 8,1/12,6 s Elastizität 60–100 km/h 4,0 s Bremsweg aus 100 km/h 46,6 m Leergewicht/Zuladung 1500/360 kg Gewichtsverteilung vorn/hinten 54/46 % Wendekreis 11,3/11,7 m Innengeräusch bei 50/100 km/h 61/69 dB (A) Testverbrauch – CO2 13,4 l – 318 g/km Reichweite 520 km Kosten Steuern pro Jahr 887 Euro* Versicherung (HPF/100 %) 129 Euro Werkstattintervalle 7500 km Kosten Ölwechsel/Inspektion 180/420 Euro Zeitwert 2017 (Zustand 2) 19.800 Euro (o. Kat), 22.300 (m. Kat) * 191 Euro mit H-Kennzeichen

Autoren: Andreas Borchmann, Christoph Richter

Im angelsächsischen Sprachraum heißt der BMW E 24 wegen seiner charakteristischen Hainase einfach "Sharknose". Hierzulande werden für das Top-Modell des 6er-Coupés aus den 80ern schon mal 50.000 Euro aufgerufen. In England aber ging jetzt ein geschalteter "Sharknose" BMW M635 CSi von 1985 für gut das Doppelte weg, nachdem sich zwei Interessenten bei Classic Car Auctions einen Bieterstreit geliefert hatten. Am Ende musste der siegreiche Bieter für den Hainasen-Bayern 100.100 Pfund (knapp 118.000 Euro) an das Auktionshaus überweisen. Was war passiert? Jeder der beiden Bieter, die einander hochschaukelten, wollten genau diesen M635 CSi! Für den Wagen sprachen die geringe Laufleistung von nur 15.300 Meilen (circa 26.000 Kilometer). Wichtiger noch: das versteigerte Exemplar ist eines der seltenen Motorsport-Modelle mit 286 PS. Im Fahrzeugbrief sind erst zwei Vorbesitzer vermerkt und der Wagen ist unverbastelt. Obwohl der BMW laut Auktionshaus in letzter Zeit nur wenig gefahren wurde, erhielt er eine Inspektion und eine frische HU. Alle originalen BMW-Handbücher und ein Werkzeug-Kit sind mit an Bord. Doch am meisten beeindruckt der Preis, mit dem sich dieser Hainasen-BMW auf Pagodenniveau bewegt!In den frühen 1980ern brachten die Entwicklungsingenieure dem BMW 635 CSi eine Leichtigkeit des Fahrens bei, wie sie bis heute ihresgleichen sucht. Das Sextett unter der Haube spielt nicht die tiefen, klassisch schweren Noten der dicken Mercedes - und Porsche -V8-Maschinen. Hier ist das Orchester zwei bis drei Oktaven höher gestimmt. Über 4500 Touren posaunen die sechs Zylinder das Hohelied der Leistung. Der Fahrer wird von 218 PS oder gar 286 PS in die Sitze gepresst, freut sich schon auf den nächsten Gangwechsel. Locker flutscht der Joystick durch die fünf Stufen der Sport-Kulisse – der erste Gang liegt hier unten links. In 8,1 Sekunden fliegt er auf 100 km/h.Damit der Fahrer nicht abhebt, haben die Götter der Fahrdynamik den Grenzbereich gesetzt. Hier wackelt der BMW plötzlich lustig mit dem Hintern. Wer nicht ebenso flink gegenlenkt, der bringt das bayerische Coupé zum Drehen wie ein weiß-blauer Propeller. Glück ist, wenn einem in solchen Momenten die Straße nicht ausgeht. Glück ist aber auch, wenn man an der Tankstelle nur 13,4 Liter nachtanken muss. Nicht zu viel für so viel Spaß.