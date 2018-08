Targa-Test: Sieben Bügelcabrios im Vergleich

Fazit

Was für Charaktere! Die begeistern auch Vollcabrio-Puristen, wetten? Das Showtalent Corvette – Punktsieger in der Anmach-Wertung – verwandelt jeden Parkplatz in eine Bühne, während der Baur-BMW – Sieger in der Kompetenzwertung – ernsthaft und beruhigend wirkt. Lässiger: der Stag, der sich fährt wie auf Watte. Ganz anders der VW-Porsche, gebaut für endlose Kurvenstraßen, verlockender als das überteuerte Sammlerstück 911 "Softwindow". Im Wettkampf Original gegen Fälschung zeigt sich, wie verdammt ähnlich sich X1/9 und MR2 sind – bis auf die exakte Schaltung des Toyota. Wunderbar, dass es solche genialen Autos wie diese beiden noch unter 10.000 Euro gibt.