"Tatort"-Autos im Polizei-Einsatz — 02.03.2017 Kopper und sein Fiat verlassen den "Tatort" Arrivederci! "Tatort"-Kommissar Kopper quittiert im Herbst den Dienst und nimmt seine kantige Fiat-130-Limousine mit. Ein Blick auf die coolsten Autos im "Tatort".

K

1000. Folge im Opel-Omega-Taxi



Die 1000. "Tatort"-Folge spielte an Bord dieses Taxis.



Klassisches Blech im "Tatort"-Einsatz



In so einem Citroën XM ist Kommissar Falke aus Hamburg unterwegs. ©AUTO BILD

Selten, wartungsintensiv, teuer im Unterhalt: der Ro 80 von Felix Murot. ©HR/Carl-Friedrich Koschnick





Sie wollen eine Rallye mitfahren? Alles zur BKL und HBK

Freddy Schenk (Dietmar Bär, l.): Seine Vorliebe für US-Klassiker ist legendär.

Flotte Ermittler nehmen Oldies hart ran



Lannert mit Kollege Bootz und seinem Dienstwagen: ein kaffeebrauner Porsche Targa Baujahr 1974. ©SWR

Gnadenschuss für den "Braunen"



Ausgemustert und im Film durch einen Gnadenschuss erlöst: Borowskis "Brauner".

Mehr zum Tatort auf DasErste.de/tatort

Silke Haller alias Alberich fährt Fiat 500



Fiat 500

Fotos: AUTO BILD, SWR, HR/Carl-Friedrich Koschnick

rimi-und-Auto-Fans müssen jetzt tapfer sein: Nach gut 20 Jahren hört Schauspieler Andreas Hoppe alias Kommissar Mario Kopper beim Ludwigshafener "Tatort" auf. Das teilte der Südwestrundfunk (SWR) am 2. März 2017 mit. Damit dürfte auch Koppers markante wie seltene Fiat-130-Limousine aus der beliebten Krimiserie verschwinden. Hoppe hatte seit 1996 an der Seite von Kommissarin Lena Odenthal, gespielt von Ulrike Folkerts, in der ARD-Krimireihe ermittelt. Laut BILD soll es mit dem produzierenden SWR vermehrt zu Spannungen gekommen sein. Zum letzten Mal soll der Halb-Italiener als kerniger und etwas chaotischer Polizist im Herbst zu sehen sein. Dann wird vermutlich der 57. und letzte Fall des Ermittler-Duos gezeigt. Diese Sendung soll den Titel "Kopper" bekommen.Zwei Kommissare an Bord eines Opel-Omega-Taxi, am Steuer ein psychisch labiler Geiselnehmer. Das war der spannende Plot der 1000. "Tatort"-Folge, die am 13. November 2016 fast 11,5 Millionen Zuschauer vor den Bildschirm lockte. Mit Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) und Klaus Borowski (Axel Milberg) traten gleich zwei der beliebtesten Fernsehstars gemeinsam auf. Im Opel-Taxi trafen sie auf einen in psychologischer Kriegsführung geschulten, ehemaligen Elitesoldaten. Der Film erinnerte mit dem Titel "Taxi nach Leipzig" an den allerersten Tatort gleichen Namens von 1970, in dem der Hamburger Kommissar Trimmel (Walter Richter) auf eigene Faust in der DDR ermittelte. Schauspieler Hans-Peter Hallwachs, 1970 in der Rolle des Volkspolizisten Peter Klaus zu sehen, tauchte auch im Jubiläums-"Tatort" wieder auf.Seitdem das "Tatort"-Fadenkreuz zum ersten Mal über die Glotze flimmerte, spielten automobile Nebendarsteller eine tragende Rolle. Mittlerweile kommt kaum eines der vielen Ermittlerteams der beliebten Krimiserie ohne Old- oder Youngtimer aus. Hauptkommissar Jens Stellbrink aus Saarbrücken ist mit einer roten Vespa PX unterwegs. Thorsten Falke (Wotan Wilke-Möhring) aus Hamburg fuhr schon einen Citroën XM und Hauptkommissarin Anna Janneke (Margarita Broich) zeigte sich im Frankfurter "Tatort" mit einem Porsche 924 in Gold-Metallic. Schon seit seinem ersten Einsatz eilte Peter Faber (Jörg Hartmann ) im silbernen Saab 900 durch Dortmund. Und auch im "Tatort" aus Weimar spielte ein "grüner Teufel" genannter, lindgrünen VW Passat B1 mit. Oldtimer gehören zum Fuhrpark bei fast jedem "Tatort"-Dreh. Oldie-Liebhabern fiel sofort auf, als "Tatort"-Kommissarin Lindholm schon einmal in der Folge "Der sanfte Tod" im grauen Renault 5 aus den 90ern chauffiert wurde. In dem seltenen Franzosen fuhr Kollegin Bär (Bibiana Beglau) zum Einsatz.Die Wahl des Gefährts lässt oft Rückschlüsse auf den Charakter des Ermittlers zu. Im Fall von Beglau, die im Krimi als leicht verpeilte Kommissarin auf sich aufmerksam machte, ist es ein praktisches Auto mit geringem Anspruch. Es geht aber auch extravagant: Das bewies Ulrich Tukur als Felix Murot, LKA-Ermittler aus Wiesbaden, als er sich sein Traumauto NSU Ro 80 kaufte.Beim WDR-"Tatort" aus Köln gehört das Oldie-Fahren längst zur Dramaturgie, wie auch der häufige Autowechsel: Regelmäßig stieg Kommissar Freddy Schenk (Dietmar Bär) in einen anderen, wunderbar restaurierten US-Schlitten. Je nachdem, welches Auto die Requisite ihm auf den fiktiven Polizeihof stellte. Und die Liebe zu klassischen Autos ist nicht nur bei deutschen Produktionen zu spüren. Sondern auch beim österreichischen ORF, wo Adele Neuhauser als Bibi Fellner im Wiener "Tatort" einen Pontiac Firebird bewegte, eine "Zuhälterflunder", wie TV-Kollege Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) sagte.Die Klassiker werden bei den Dreharbeiten oft so hart rangenommen, dass es den Auto-Fan schaudert. TV-Ermittler fahren halt gerne flott. Bei Richy Müller, der als Thorsten Lannert im braunen Porsche 911 Targa von 1973 durch Stuttgart brauste, wusste man, dass das Auto dafür gebaut ist. Aber wann immer Andreas Hoppe als Kopper seinem Fiat 130 die Sporen gab, litt der Oldie-Fan. Das Kennzeichen LU-ZF 4 ließ nicht unbedingt auf Sanftmut beim Fahrer schließen. Nun ist Koppers Fiat 130 bald "Tatort"-Geschichte.Nicht immer ging ein Fahrzeugwechsel sang- und klanglos über die Bühne. Ganz und gar unsanft trennte sich der Kieler Kommissar Borowski (Axel Milberg) von seinem alten VW Passat B2 Kombi 32B ("Der Braune"): mit einem Gnadenschuss in die Haube. Der alte Volkswagen musste weichen, das von einem Filmautoverleiher gechartete Auto ging in an einen Privatmann. Ersetzt wurde "der Braune" durch ein schwedisches Modell, einen roten Volvo 760. Nicht mehr taufrisch, aber zuverlässig – wie Borowski selbst.Die wichtigste Regel bei den Oldies im "Tatort": Das Auto muss zur Rolle passen. Beim voluminösen Freddy Schenk sind die US-Cars die richtigen Vehikel. Auch für die kleinste Ermittlerin im "Tatort"-Einsatz, ChrisTine Urspruch als Silke Haller aus Münster, haben die Autoren das richtige Gefährt parat. Vor der TV-Kamera ist Silke Haller mit einem knallrotenunterwegs. Auch das passt. (