Techno-Classica Essen 2017: Highlights

Die Sonderschau "Formel 1 in Monaco: The Golden Fifties" beschäftigt sich mit dem wilden ersten Jahrzehnt der Automobil-Weltmeisterschaft. ©Christoph Richter

Die weltgrößte Oldtimer-Messe in Essen ist ein Spektakel der Extraklasse. Auch 2017 lockt die mittlerweile 29. Techno-Classica wohl hundertausende Besucher an. Die kommen zum Oldie schauen, Fachsimpeln und einige auch zum Kaufen. Auf vierzehn Hallen verteilen sich über 2500 hochkarätige Oldtimer , darunter absoute Raritäten aus Museen oder privaten Sammlungen. Mercedes präsentiert erstmals wieder den 540 K Stromlinienwagen, BMW und Porsche feiern das 40. Jubiläum von zwei prägenden Automobilen: dem 7er und dem 928. Alle Freunde der Formel 1 kommen bei der Sondershow "Formel 1 in Monaco: The Golden Fifties" voll auf ihre Kosten: Maserati 250 F, Ferrari 225 S Vignale und Mercedes W 196 von 1954 warten auf staunende Gesichter. #technoclassica-Tweets