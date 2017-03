Techno-Classica Essen 2017: Oldtimermesse — 31.03.2017 Wie die Techno Classica Zuschauer anlockt Auf der Techno-Classica locken historische F1-Rennwagen, klassische E-Autos und ein heißer Stromlinien-Mercedes. Was sonst noch? Die Vorschau.

Die weltgrößte Oldtimer-Messe rückt näher: Vom 5. bis 9. April findet die mittlerweile 29. Techno-Classica Essen statt. Erwartet werden bis zu 200.000 Besucher, die "die ganze Klassik-Welt unter einem Dach" erleben wollen. Wie gewohnt gibt es alles rund um die Themen Restauration, Ersatzteile und Werkzeuge, Clubs und vieles mehr zu sehen, erleben und lernen. Und kaufen: Beim Schnäppchenmarkt unter freiem Himmel warten günstige Klassiker auf neue Besitzer. Insgesamt werden weit mehr als 1000 Aussteller erwartet, darunter zahlreiche Clubs.Doch auch die großen Autohersteller zeigen ihre Schätzchen. So bringen Mercedes und Audi spektakuläre historische Rennklassiker mit: Mercedes präsentiert insgesamt elf Fahrzeuge aus mehr als 110 Jahren, vom Mercedes-Simplex 40 PS aus dem Jahr 1903 bis zum brandneuen Mercedes-AMG GT Roadster Edition 50. Auch Audi zeigt "Design-Meilensteine" seiner Unternehmensgeschichte, nämlich fünf Modelle der historischen Renn-Marke NSU aus Neckarsulm! Opel widmet sich dem Thema "80 Jahre große Opel".Highlight der Techno-Classica dürften aber die beiden Sonderschauen sein. "Formel 1 in Monaco : The Golden Fifties" beschäftigt sich mit dem wilden ersten Jahrzehnt der Automobil-Weltmeisterschaft. Im Mittelpunkt der Präsentation: jener Maserati 250 F, mit dem Juan Manuel Fangio 1957 den Großen Preis von Monaco mit rund 25 Sekunden Vorsprung vor dem Zweitplatzierten ins Ziel fuhr. Dieser Original-Wagen befindet sich seit vielen Jahren in Sammlerhand und wird auf der Techno-Classica Essen zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren der Öffentlichkeit präsentiert.Spannend im wahrsten Sinne dürfte auch die zweite Sonderschau sein: "Über 135 Jahre Autos mit Elektro-Antrieb – 1882 bis 2017". Hier geht es nicht nur um Stromer, sondern um eine Reise "in eine Zeit, in der sich vor allem in den USA die Hersteller von Benzinautomobilen, Dampfwagen und Elektrofahrzeugen ein beinhartes Wettrennen um die Gunst der Automobilisten lieferten". Und so stehen neben einer Rekonstruktion des ersten Elektrofahrzeugs überhaupt, dem Aytron & Perry von 1881/1882, und einem der ersten Strom-Pkw, dem Detroit Electric, auch der mit Dampf betriebene Stanley Steamer und ein Opel 6/16 PS des Jahres 1911 als einer der frühen Vertreter der Benzin-Fahrzeuge im Mittelpunkt.