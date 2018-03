Techno-Classica Essen 2018

Die Messe der seltenen Autos und Einzelstücke: Die Techno-Classica (21. bis 25. März) lockt Klassiker-Liebhaber mit faszinierenden Fahrzeugen nach Essen: Darunter ein Mercedes-Benz 500 SEL (W 126), der im Autrag einer Künstlerin in Japan zum Shooting Brake umgebaut wurde. Auf dem Messegelände warten neben vielen Klassikern zum Kaufen auch sieben ikonische Fahrzeuge des Langstreckenrennen "24 Stunden von Le Mans " auf Besucher - das klassische Rennen wurde vor 95 Jahren ins Leben gerufen. Mit 200.000 Besuchern rechnen die Veranstalter der Oldtimer-Messe, die dieses Jahr schon zum 30. Mal stattfindet und ihr Publikum zum Oldie schauen, fachsimpeln und zum Oldie-Kaufen einlädt. In 20 Messehallen stehen über 2700 hochkarätige Klassiker, absolute Raritäten von privaten Sammlern wie auch aus Museen. Mehr als 1250 Aussteller aus über 30 Nationen werden erwartet. #technoclassica-Tweets

Otto umrundete die Welt: Dieser G lief 900.000 Kilometer und gehört nun zur Mercedes-Sammlung. ©Matthias Brügge

Auch mehr als 20 Automobilmarken präsentieren seltene Exponate: Mercedes-Benz dokumentiert die Geschichte der G-Klasse, darunter auch Otto, der blaue Weltumrunder. Mit dabei sind Fahrzeuge aus den Anfängen im Jahr 1979, den 90ern und der aktuellen Baureihe. BMW blickt in Essen auf das Debüt des BMW M1 vor 40 Jahren zurück. Der Mittelmotor-Sportwagen gehört mit seinem zeitlosen Design zu den Meilensteinen der Unternehmensgeschichte. Die BMW-DNA aber begründeten vor 50 Jahren vor allem große Coupés: Doppelscheinwerfer, seitliche Lufteinlässe und eine endlose Motorhaube waren ihre Markenzeichen. Ein berühmter Verteter dieser Zeit ist der BMW 3.0 CSL (" Coupé , Sport, Leichtbau ") - auch ein Exponat dieses seltenen Fahrzeuges ist in Essen zu bewundern. Volvo zeigt den P1800 aus der TV-Serie "The Saint", in der Roger Moore in den 60ern den schlitzohrigen Gentleman Simon Templar spielte. Ein Highlight in Essen!