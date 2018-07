A

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: BMW 5er

uf den ersten Blick sehen diese 80er-Jahre Autos nicht aus wie Helden, denn sie haben die Gestalt von Brot- und Butter-Autos. Doch hinter den Lufteinlässen und den Kittelschürzen warten agile Sportmotoren auf einen flotten Gasfuß: hier treten trainierte Wettkämpfer an! Mag sein, dass der R5 meist ein kreuzbraves Auto und Mer­cedes’ Mittelklasse-Baureihe W 124 oft als 200er Diesel mit 72 bis 75 PS unterwegs war. Doch hier folgen ganz andere Kaliber, mit Achtzylinder , Turbo oder Präzisionsmechanik. Vier der sechs mischten sogar in der einen oder anderen Varian­te in der Rallyeszene mit. Helden eben!