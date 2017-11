Tod von John Hillerman Die Autos von "Magnum" — 10.11.2017 Die Autos der Kultserie "Magnum" US-Schauspieler John Hillerman war der heimliche Star der TV-Serie "Magnum". Jetzt starb "Higgins" im Alter von 84 Jahren. Blick auf die coolen Autos der Kultserie.

Hausverwalter oder reicher Gnner? Die Frage nach Higgins (r.) wurde bei "Magnum" nie beantwortet.

"Magnum"-Ferrari findet reichen Fan



Typisch 80er-Jahre: Klappscheinwerfer und 14-Zoll-Rder, ein Prachtstck!

So fhrt sich der Ferrari 308 GTSi



Magnums Kennzeichen: Der rote Ferrari 308 GTS gehrte zum Fernsehdetektiv wie Schnauzer und Brusthaar.

Technische Daten des Ferrari 308 GTSi und Historie



Der italienische Klassiker galt in den 80ern als Auto fr harte Mnner. Heute macht er auch mal eine entspannte Feierabendrunde mit.

Autoren: Martin G. Puthz, Christoph Richter, Lars Hnsch-Petersen

"Higgins" ist tot! In der 80er-Jahre-Krimiserie "Magnum" ber den gleichnamigen Privatdetektiv (gespielt von Tom Selleck) auf Hawaii mimte US-Schauspieler John Hillerman den versnobten britischen Hausverwalter Jonathan Higgins. Mit der Rolle gewann er eine Emmy-Trophe und einen Golden Globe. Der Schauspieler wirkte auerdem in einigen Spielfilmen mit, etwa fr Roman Polanski in "Chinatown" oder in der Komdie "Der wilde wilde Westen". Hillerman starb am 9. November 2017 in seinem Haus im texanischen Houston. Er wurde 84 Jahre alt. Fr Fans ist das besonders traurig, denn Hillermans Charakter war so etwas wie der heimliche Star der Kult-Serie. So wurde etwa nie ganz aufgeklrt, ob nicht Hausverwalter Higgins in Wahrheit der reiche Gnner Robin Masters, der aber nie selber aufrat, hinter Privatdetektiv "Magnum" war.Im Januar 2017 wurde das wichtigste Magnum-Auto versteigert, der Ferrari 308 GTS Quattrovalvole aus der TV-Serie: das Filmauto, in dem Tom Selleck als "Magnum" in den 80er-Jahren ber deutsche TV-Bildschirme flimmerte. Bei Bonhams fiel der Hammer fr den roten Targa bei 181.500 Dollar (170.000 Euro). Normalerweise wechseln 308 GTS fr unter 100.000 Euro den Besitzer. Doch der Bieter wollte das originale TV-Auto, mit dem die Serie zwischen 1984 und 1985 gedreht wurde, und legte dafr ordentlich Geld auf den Tisch. Der 308 GTS hatte erst knapp 60.000 Kilometer auf der Uhr, im Heck der 3,0-Liter-V8 mit etwa 240 PS.Auf der Stoppuhr mag es nach gemtlichem Trab aussehen, doch am Steuer steigt der Puls beim Beschleunigen. Heiser steigert sich die Achtzylinder-Arie des 308 zum furiosen Crescendo, unterbrochen vom metallischen "Klack-klack" des Schaltknaufs, der mit Nachdruck durch die offene Kulisse geschoben werden will. Kurven seziert der Ferrari neutral bis untersteuernd, saugt sich dabei frmlich an der Strae fest. Das "cavallino" will mit harter Hand gezgelt werden. Die Kupplung verlangt stramme Waden, die servofreie Lenkung einen gut trainierten Bizeps. Mnnerauto nannte man das damals. Im 308 GTSi fhrt stets ein Hauch von 24-Stunden-Rennen mit. Heute, im reifen Alter, mag man dem Roten den Ritt auf der Rasierklinge nicht mehr zumuten auch, weil Ausflge ans Limit wegen des giftigen Mittelmotor-Charakters rasch in berholmanvern des eigenen Hecks und damit im Graben enden knnen. Lieber geniet man das detailverliebte Pininfarina-Design, cruist mit offenem Dach und Adriano Celentano im Kassettendeck Richtung Gelato-Diele oder macht bei einer Feierabendrunde die L 324 zwischen Obersteimel und Dreschhausen im Kopf-Kino zur Kstenstrae von Oahu.Der 1975 zunchst als geschlossener GTB vorgestellte Ferrari 308 basierte auf dem fr die neue Pininfarina-Karosserie modifizierten Gitterohrrahmen-Fahrgestell des 308 GT4 . Dessen 2+2-Sitzer-Konzept gab Ferrari auf, sodass der Radstand wieder auf die 2340 Millimeter des Vorgngers Dino 246 schrumpfen konnte. 1977 gab die Targa-Version GTS auf der IAA ihr Debt. Markenzeichen sind die unter schwarzen Lamellen verborgenen hinteren Dreieckfenster. Im Gegensatz zum anfangs aus Fiberglas ("Resina") gefertigten GTB besitzen alle GTS eine Stahlkarosserie auch weil viele in die USA gingen, wo die Kunststoffbauweise an Sicherheitsvorschriften scheiterte. 1980 endete die Vergaser-ra. Statt 255 PS leisten die von einer Bosch-K-Jetronic versorgten Einspritzer nun nur noch 215 PS. Fr Italien gab es einen hubraumreduzierten 208 als Tribut an die dortigen Steuergesetze. 1984 erstarkte der 308 dank Vierventiltechnik ("Quattrovalvole") wieder auf 240 PS, erreichte sein ursprngliches Leistungsniveau aber bis zur bergabe an den formal sehr hnlichen, aber weniger filigranen 328 nicht mehr. Von den insgesamt 12.149 bis 1985 gebauten 308 besaen 4968 den GTS-Aufbau.