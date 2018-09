F

aszinierende Umbauten zeigen, dass Klassiker und Elektroantrieb einander nicht ausschließen. So haben Alexandra Perfettini und Remi Pillot aus Frankreich ihrem VW T3 Syncro von 1990 einen Elektroantrieb verpasst. Der Motor stammt von Siemens und bringt es auf 80 kW (109 PS) und 200 Nm Drehmoment. Batteriemodule vom Tesla Model S liefern 42,5 Kilowattstunden Kapazität und sorgen für 200 Kilometer Reichweite. Das Paar plant mit dem elektrischen T3 eine 50.000 Kilometer lange Tour um den Globus, auf der es autark unterwegs sein will. Geladen wird ihr Van nicht an der Steckdose, sondern mit Hilfe von mitgeführten Solarpaneelen.