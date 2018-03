Verbrauch von Oldtimern: So sparsam sind Klassiker — 29.03.2018 So viel verbrauchen Oldies wirklich Legenden ranken sich um den Verbrauch von Oldtimern. Doch wie viel Sprit schlucken Klassiker wirklich? Der Klassiker-Verbrauchstest entlarvt schwere Trinker und zeigt verbrauchsarme Oldies!

Welche Worte fallen oft in Verbindung mit dem Attribut "versoffen"? Beim Porsche 928 passt es.

Test auf der Normrunde aber ohne Vollgas



Alle getesteten Klassiker mussten die Normrunde von AUTO BILD absolvieren. Sie ist knapp 160 Kilometer lang.

Benzinpreisuche Preise suchen und clever sparen aktuelle Preise ohne Anmeldung

Preisalarm-Benachrichtigung Sorte wählen Diesel Super E10 Super E5 SuperPlus Premium Diesel LKW-Diesel Autogas Erdgas Bioethanol Bio-Diesel Pflanzenöl Zweitakt AdBlue

Martin G. Puthz Fazit Stammtisch-Dichtung und Test-Wahrheit liegen zum Teil weit auseinander. Die von uns ermittelten Verbruche fallen zwar eher niedrig aus, weil wir mit sanftem Gasfu im Flachland unterwegs waren. Aber selbst wenn ein paar Zehntelliter draufkmen, knnte man nur von wenigen der getesteten Klassiker behaupten, dass sie Verschwender wren. Das ist doppelt erfreulich, weil hoher Spritverbrauch neben dem Geldbeutel auch die Umwelt belastet. Und was ist mit Schadstoffen? Klar: Bei Oldies ohne Kat kommt nicht blo heie Luft aus dem Auspuff. Allerdings werden die meisten nur wenig gefahren. Und auch im Hinblick auf den Treibhauseffekt besteht kein Grund zur Reue: Denn durch jedes neu gebaute Auto wird ein CO2-quivalent von 3,5 Tonnen Benzin freigesetzt. Also mssen Sie als Oldie-Fahrer wirklich kein schlechtes Gewissen haben!



Um den Spritverbrauch von Klassikern ranken sich Legenden. Die offiziellen Verbrauchswerte der Hersteller sind allerdings schon Jahrzehnte alt und wurden oft mit undurchsichtigen Messmethoden erzielt. Wer die Oldiebesitzer selber fragt, bekommt oft eine geschnte Antwort, denn am Stammtisch sitzen die Tiefstapler. Doch trotz berschaubarer Genusskilometer ist der Verbrauch auch bei Klassikern ein Thema! Immer noch wird behauptet, Autos von heute schlucken an der Zapfsule so viel wie ihre Vorfahren vor 40 Jahren! Nur die Prfung auf der Teststrecke bringt Klarheit: Wir haben nachgemessen. Unsere Tester Martin Puthz und Gerald Schadendorf schickten 65 Klassiker aus fnf Jahrzehnten auf die redaktionsinterne Testrunde von AUTO BILD KLASSIK. Das Spektrum reicht vom gengsame Renault 4 ber den versoffenen Porsche 928 bis zum seltenen, aber sparsamen Lancia Flavia Sport. Auch einige Amis zeigten ihren wahren Durst, vom spritgierigen Chrysler New Yorker bis zum Cadillac der Ronald-Reagan-ra. Mancher Kandidat berraschte, doch neben groen Schluckspechten taten sich auch einige Sparwunder hervor. Was schlucken die getesteten Oldies wirklich? Hier kommts raus.Die AUTO BILD KLASSIK-Testrunde enttarnt jeden angeblich sparsamen Hubraumriesen. Jedes Auto musste die gut 155 Kilometer langen Normrunde nordstlich von Hamburg absolvieren, das ergab reproduzierbare Bedingungen. Sie besteht zu etwa gleichen Anteilen aus Stadtverkehr, Landstrae und Autobahn . Vor und nach der Testfahrt wurde der Tank akribisch bis zum Rand gefllt und dann aus der verfahrenen Spritmenge der Schnitt errechnet. Mit Rcksicht auf das Alter der Oldies ersparten wir ihnen auf Autobahnabschnitten ohne Tempolimit das mgliche Vollgas: nur 70 Prozent der mglichen Hchstgeschwindigkeit wurde abgefordert. Das schont die Technik und entspricht auch der Art und Weise, wie Old- und Youngtimer in der Praxis bewegt werden. Um sicherzustellen, dass technisch alles okay ist, wurden die Probanden vor der Testfahrt grndlich durchgecheckt: Kompression, Vergasereinstellung, Ventilspiel, Reifendruck . Beim Ok der Werkstatt gings auf die Piste mit teils berraschenden Ergebnissen!