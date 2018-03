Vorschau: Techno-Classica Essen 2018

Beglückt seit 40 Jahren Offroad-Fans: Mercedes schaut zurück auf die Historie der G-Klasse. ©Christoph Richter

Auch mehr als 20 Automobilmarken präsentieren seltene Exponate: Mercedes-Benz dokumentiert die Geschichte der G-Klasse mit Fahrzeugen aus den Anfängen im Jahr 1979, den 90ern und der aktuellen Baureihe. BMW blickt in Essen auf das Debüt des BMW M1 vor 40 Jahren zurück. Der Mittelmotor-Sportwagen gehört mit seinem zeitlosen Design zu den Meilensteinen der Unternehmensgeschichte. Die BMW-DNA aber begründeten vor 50 Jahren vor allem große Coupés: Doppelscheinwerfer, seitliche Lufteinlässe und eine endlose Motorhaube waren ihre Markenzeichen. Ein berühmter Verteter dieser Zeit ist der BMW 3.0 CSL (" Coupé , Sport, Leichtbau ") - auch ein Exponat dieses seltenen Fahrzeuges ist in Essen zu bewundern. Volvo zeigt den P1800 aus der TV-Serie "The Saint", in der Roger Moore in den 60ern den schlitzohrigen Gentleman Simon Templar spielte. Ein Highlight in Essen!