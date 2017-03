Wallter Röhrls 70. Geburtstag am 7.3.2017 — 07.03.2017 Rennlegende feiert 70. Geburtstag Er gilt als einer der besten Autofahrer Deutschlands, feierte unzählige Erfolge als Rallye-Ass und ist heute Star vieler Oldie-Events. Jetzt feiert Walter Röhrl seinen 70. Geburtstag!

F

Den ganzen Artikel gibt es in AUTO BILD KLASSIK 4/2017!

Fürs Foto mimt Opel-GT-Vorbesitzer Herbert Fabian (vorne rechts) noch einmal den Mechaniker. Am Steuer: Walter Röhrl, 2.v.l.: Opel Chef Karl-Thomas Neumann

den Wagen sichtlich

Mini-Corvette aus Deutschland



So sieht der neue Opel GT aus, ein sportlicher Hoffnungsträger für Opel.

GT

Erfolgsrezept mit Großserientechnik



Welch Abrisskante! Die Heckansicht des Opel GT zeigt ein gelungenes Auto.



Kurvenreich 2: Opels zweiter GT verpuffte



Kurvenreich 1: Der Ur-GT Kurvenreich 2: Opels zweiter GT verpuffte

Video: Opel GT Concept Teaser (2016) Opels neuer Sportler Zur Videoseite

ür Walter Röhrl gelten viele Superlative: Bändiger der schnellsten Rallyeautos, Rallye-Genie, absoluter Ausnahmefahrer. Geschätzte neun Millionen Kilometer hat der schnelle Walter am Steuer hinter sich gebracht. Am 7. März 2017 feiert Deutschlands vielleicht bester Autofahrer seinen 70. Geburtstag. Ob er da nicht kürzer treten wolle? "Nehm' ich mir seit Jahren vor, aber es klappt einfach nicht", sagte Röhrl kürzlich AUTO BILD KLASSIK. Denn: "Rumrollen ist nicht mein Ding."Vergangenes Jahr machte Röhrl in Klassiker-Fankreisen Schlagzeilen, als sich der als Porsche-Fahrer bekannte Rallye-Star einen silbernen Opel GT von 1973 zulegte. Eine Erinnerung an schöne Tage bei der Opel-Motorsport-Abteilung, sagte Röhrl bei der Übergabe des Autos in Rüsselsheim im Mai 2016. Den besonderen Renner, eine späte Version mit 1,9 Liter-Maschine, nahm Röhrl vom ehemaligen Opel-Renn-Mechaniker Herbert Fabian (81) entgegen. Der hatte den GT als Feierabend-Projekt 15 Jahre lang restauriert und einen neuen Besitzer gesucht. Die Übergabe fand bei Opel Classic statt, wo Firmen-Chef Karl-Thomas Naumann, selbst GT-Fahrer,gern an Röhrl übergab.Der Opel GT war seinerzeit eine stylistische Sensation. Dank seiner flachen Silhouette , der fließende Formen wie bei der Corvette , der kurze Überhänge, und der Klappscheinwerfer stellte er Ende der Sechziger-Jahren ein Sportauto ganz neuer Art für Opel dar. Schnell avancierte der GT zum Kultauto. Auf dem Autosalon Genf 2016 stellten die Rüsselsheimer eine futuristische Neuauflage des GT vor, die fast 50 Jahre nach Erscheinen des ersten Originals einen neuen Kult begründen soll. Der , den OpelConcept ist ein auf das Wesentliche reduzierter Sportler mit Frontmittelmotor und Hinterradantrieb, und schaut grimmig drein aus schmalen Scheinwerfern mit LED-Matrix-Technologie.Doch zurück zum Urahn Opel GT. Sein Entwurf erwies sich als Erfolgsrezept. Auf der Basis von Großserientechik, wie Motor , Bodengruppe und Fahrwerk vom Kadett B entstanden der GT 1100, der 1,9-Liter-Motor vom Rekord C trieb den GT 1900 an. Von beiden Versionen brachten die Rüsselsheimer insgesamt 103.463 Mini-Corvette an den Mann, kein schlechtes Ergebnis. Der GT 1900 kostete 11.880 Mark und schaffte 186 km/h Spitze. Mit seinen 960 Kilo war der GT ein Leichtgewicht und brachte es seinerzeit zum Porsche-Jäger.Der günstige Unterhalt war ein Pluspunkt für das Auto, Schrauben war einfach, die Ersatzteillage entspannt. Folglich fielen viele Autos tuningbegeisterten Schrauber in die Hände, die den Bestand an originalen Auto dezimierten. Die seinerzeit schlechte Rostvorsorge tat ein Übriges. Die kurvenreiche, in weiten Teilen verschweißte Teile aufweisende Karosserie hat ihre Tücken, die beim Repararieren und Restaurieren einen versierten Profi erfordert. Besonders rost­gefährdet sind die vorderen Radkästen, der Bereich um die Scheinwerfer , Schweller und Türen. Aber auch die hinteren Seitenteile, die Heckschürze, der Vorderachskörper und die Querträger sind rostgefährdet. Und: Die Scheinwerfer dürfen beim Schließen nicht zu tief sacken – es besteht Gefahr einees Kabelbrandes. Ansonsten ist der GT ein echter Mini-Sportler für den Alltag mit zauberhaftem Hüftschwung.