H

Gewinnen Sie einen Mercedes /8 Wahl: Der Goldene Klassiker 2018





ot Hatch, so nennen die Briten ein kleines oder kompaktes Auto mit viel Dampf und aufgebrezeltem Fahrwerk. Auch in den 1990er-Jahren erblickten zahlreiche dieser heißen Knallbüchsen das Licht der Welt, sei es in Europa oder in Japan.