Zehn-Jahres-Jubiläum: Zehn Klassiker für zehn Tage — 17.03.2017 Zehn Tage Klassikerfahren gewinnen! Zum 10. Geburtstag lädt AUTO BILD KLASSIK zehn Leser zum Klassikerfahren ein. Gewinnen Sie einen dieser zehn Klassiker für zehn Tage!

90 PS aus 1,1 Litern Hubraum: Nicht nur Rallye-Meister Matthias Kahle hat Spaß am Skoda 110 R.

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an klassik@autobild.de. Einsendeschluss ist der 23. April 2017 Mitarbeiter der Axel Springer SE, Axel Springer Auto Verlag GmbH, der Adam Opel AG, der Autostadt GmbH, der BMW AG, der Ford-Werke GmbH, der Mazda Motors (Deutschland) GmbH, der Peugeot Deutschland GmbH, der Renault Deutschland AG, der Skoda Auto Deutschland GmbH, der Toyota Deutschland GmbH und von Volkswagen Nutzfahrzeuge sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Folgende Bedingungen müssen Sie erfüllen: Mindestalter 25, Wohnsitz Deutschland, gültiger Führerschein Klasse B, eigener Stellplatz. Die Gewinner werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Kraftstoffkosten sind vom Gewinner zu tragen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Welchen dieser Schlitten würden Sie sich aussuchen? Das ist mehr als ein Gedankenspiel, Sie können sich tatsächlich für einen entscheiden und gewinnen. Für zehn großartige Tage. Richtig gelesen: AUTO BILD KLASSIK sucht zehn Leser, die diese Klassiker zu schätzen wissen. Jeder von ihnen darf seinen Wunschwagen zehn Tage am Stück behalten. Wollen Sie? Dann schreiben Sie uns bitteeine E-Mail an klassik@autobild.de und beantworten die folgenden Fragen:• Welches Auto hätten Sie gern?• Warum gerade dieses?• Wie alt sind Sie? (Mindestalter: 25 Jahre)• Was für einen Stellplatz haben Sie?Bitte fügen Sie Adresse und Telefonnummer hinzu. Eine Redaktionsjury wählt aus allen Einsendern die zehn Gewinner. Die Verleiher sprechen dann die Termine und weitere Details mit den Gewinnern ab. AUTO BILD KLASSIK ist gespannt auf Ihre E-Mails – und darauf, wie happy Sie sein werden, wenn Ihr Wunsch-Klassiker bei Ihnen ankommt!: Mit den kostenlosen Newslettern von autobild.de behalten Sie den Überblick über unsere Aktionen und Gewinnspiele. Erhalten Sie zudem regelmäßig die wichtigsten Neuigkeiten rund ums Auto per E-Mail.