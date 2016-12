VW Golf 7 Facelift

D

Fazit von Katharina Berndt Apple CarPlay ist beim Discover Pro im Golf 7 Facelift eine Spur leichter einzurichten und lädt auch etwas schneller. Dafür bieten Android-Geräte mit der Auswahl zwischen Mirror-Link und AndroidAuto wesentlich mehr unterstützte Apps an. Leider muss bei all diesen Systemen auf die Gestensteuerung verzichtet werden.

as neue Infotainmentsystem "Discover Pro" im Golf 7 Facelift ist nicht nur größer geworden, es bietet neben der Gestensteuerung auch zahlreiche neue Funktionen. Wer lieber die gewohnte Benutzeroberfläche von seinem Handy auf das 9,2 Zoll große Display spiegeln möchte, der kann das über den Menüpunkt "App-Connect" tun. AUTO BILD erklärt, wie "App-Connect" mit Android- und iOS-Geräten funktioniert und worauf dabei zu achten ist.Zur Verbindung mit Mirror-Link, AndroidAuto und CarPlay muss das Handy mit einem USB-Kabel angeschlossen werden. Wireless-Zugang über Bluetooth könnte später noch eingeführt werden. Der USB-Asnchluss befindet sich in der Ablage unter dem Discover Pro. Wer große Hände hat, der braucht beim Verbinden etwas Fingerspitzengefühl. Übrigens bietet die Ablage in Verbindung mit der Mobiltelefonvorbereitung „Comfort“ eine neue optionale Koppelbox: Darüber lassen sich viele Telefone induktiv laden (außer Apple iPhone) und mit der Außenantenne verbinden. Zurück zu Mirror-Link: Wurde das Smartphone verbunden, dann kann man im Menüpunkt "App-Connect" zwischen AndroidAuto und Mirror-Link wählen. Einmal eingestellt, verbindet sich das Handy beim nächsten Koppeln automatisch mit dem gewünschten Dienst. Die Benutzeroberfläche von Mirror-Link ist simpel und zeigt die unterstützten Apps groß an. Und weil VW bei Mirror-Link die Finger im Spiel hat, bieten die Wolfsburger für das System auch eine Vielzahl neuer Apps an. Mit Call & Remind hat man beispielsweise seinen persönlichen Assistent dabei und wird an diverse Aufgaben erinnert. Mit der App "Cam-Connect" lässt sich eine Gopro-Kamera bedienen. Das gibt’s auch im BMW M2 und dürfte bei VW besonders im Golf GTI sinnvoll sein.bietet eine aufwendiger gestaltete Benutzeroberfläche als Mirror-Link und CarPlay. Außerdem unterstützt das Google-System den wahrscheinlich besten Karten- und Navigationsdienst GoogleMaps. Leider lässt sich bei Mirror-Link, Carplay und AndroidAuto nicht mit einer Geste durch die Menüs wischen, und Musiktitel können nicht vorgespult werden. Die geschlossenen Systeme werden nicht unterstützt, heißt es. Schade.Das iPhone lässt sich etwas schneller mit dem DiscoverPro koppeln, was auch immer wieder bei Geräten anderer Herstellern auffällt. Dafür ist die Anzahl der unterstützten Apps überschaubar und der Apple-Kartendienst nicht so clever wie der von Google. Allerdings setzt die Spracherkennung Siri Befehle besser und unkomplizierter um als die Spracherkennung bei Android und Mirror-Link. Gestensteuerung funktioniert auch nicht bei CarPlay. Andere Hersteller wie Mercedes kennen das Problem. In der neuen E-Klasse lässt Apple es nicht zu, dass das Touchpad am Lenkrad Zugriff auf CarPlay hat.Das Handy lässt sich auch ohne Android und iOS mit dem "Discover Pro"-System im Golf 7 Facelift verbinden – und zwar per WLAN-Hotspot mit der App „Media Control“. Das Infotainmentsystem wird außerdem über „Guide“ und „Inform“ mit diversen Internet-Diensten wie Online-Verkehrsinformationen unterstützt.Erstmals bietet Volkswagen im Golf das Dienste-Paket „Security und Service“ an. Es umfasst eine automatische Unfallmeldung, den Pannenruf oder die Service-Terminplanung, worüber Wartungstermine mit der Werkstatt vereinbart werden können. Außerdem lässt sich mit „Security und Service“ per Smartphone der Zustand des geparkten Autos kontrollieren – etwa ob die Türen verschlossen sind oder das Licht ausgeschaltet ist. Bei Fahranfängern lässt sich kontrollieren, ob sie ein definiertes Gebiet verlassen oder ob sie Geschwindigkeitsbegrenzungen missachten. Zusätzlich gibt es eine Online-Diebstahlwarnanlage, die bei einem Einbruchversuch eine Push-Nachricht an die Car-Net App oder eine Benachrichtigung per E-Mail schickt.