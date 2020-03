Kommentar

Für AUTO BILD geht Sicherheit vor. Trotz einer großen Auswahl an coolen Bikes empfehlen wir, sich bei Interesse am 125er-Fahren nicht blind auf die Anforderungen des neuen Gesetzes zu verlassen. Der Fahrlehrer kann am besten beurteilen, ob das eigene Können auf zwei Rädern nach vier Theorie- und fünf Praxisstunden ausreicht. Betrachten Sie die neuen Vorschriften am besten wie die Mindestfahrstunden beim Pkw-Führerschein und fragen Sie den Fahrlehrer Ihres Vertrauens nach seiner Meinung. Rät der Profi zu mehr Trainingseinheiten, sollten Sie darauf hören.