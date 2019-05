A1

(dpa/cj) Es ist so unglaublich wie unverantwortlich: Nach einem schweren Auffahrunfall am 14. Mai 2019 auf der Autobahn A1 bei Lübeck (Schleswig-Holstein) haben gleich mehrere Autofahrer in der zuvor gebildeten Rettungsgasse (Foto oben: Symbolbild) gewendet. Ein Stauteilnehmer machte Videoaufnahmen und stellte sie auf Facebook : Zu sehen sind Wendemanöver von zahlreichen Fahrzeugen, darunter auch ein Gespann mit Anhänger und ein DHL-Lieferwagen ().Die Polizei ermittelt inzwischen gegen die Sünder. Es seien viele Hinweise auf Fahrer eingegangen, die durch die Rettungsgasse auf derzum Kreuz Lübeck zurückgefahren seien, sagte ein Sprecher. Darunter seien auch Videosequenzen, die jetzt ausgewertet würden. Die Polizei bittet Zeugen um weitere Hinweise und/oder Videos, die den Fall dokumentieren. Sie können auf diesem Hinweisportal abgegeben werden. Das Wenden in einer Rettungsgasse ohne Aufforderung der Polizei ist streng verboten – als Strafe drohen 200 Euro Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot