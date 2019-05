D

er 40-Tonner fuhr unkontrolliert auf der Autobahn in Richtung Dortmund und schrammte immer wieder an der Betonabtrennung entlang. Sein 54-jähriger Fahrer: tot zwischen den Sitzen, tragisch verstorben an einem Herzinfarkt. Diese dramatische Lage bot sich am Abend des 8. Mai 2019 auf der A1 nahe der Ausfahrt Wermelskirchen bei Leverkusen (Nordrhein-Westfalen). Doch es kam heldenhafte Rettung.