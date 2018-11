Seit 1. September 2018 müssen die Autohersteller alle Typen nach WLTP zer­tifizieren. Das heißt: Jeder Neuwagen-Typ, den Sie heute bei Ihrem Händler kaufen können, hat einen Test auf dem WLTP-Prüfstand hinter sich. Also: Nicht genau Ihr Neuwagen, aber ein Fahrzeug mit der glei­chen Motor-Getriebe-Kombination. WLTP heißt in der Langform: Worldwide Harmo­nized Light Vehicles Test Procedure. Dieser Test-Zyklus dauert für jedes Auto 30 Minuten. In dieser Zeit simu­liert der Prüfstand eine Fahrt in der Stadt, über Land und auf der Auto­bahn. Das Auto beschleunigt auf Rol­len auf bis zu 131 km/h, bremst und beschleunigt.