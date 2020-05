er ADAC musste 2019 über 3,7 Millionen Mal Pannenhilfe leisten, das sind im Durchschnitt mehr als 10.000 Einsätze täglich. Alle Daten der insgesamt 113 Pkw-Modellreihen von 25 Automarken wurden in der Pannenstatistik 2020 ausgewertet und geben ein objektives Bild über die Zuverlässigkeit der einzelnen Modelle.Neben den Tops und Flops nennt der Automobilclub aber auch die Gründe, die in den meisten Fällen für das Liegenbleiben der Fahrzeuge gesorgt haben.

Ältere E-Klassen von Mercedes geben ein mittlerweile schon gewohnt schlechtes Bild ab.

Konstant besser als der Durchschnitt war der Toyota Aygo.

Obwohl die meisten Fahrzeugmodelle je nach Baujahr und Einsatz stets unterschiedlich abschneiden, gibt es dennoch Automodelle, die kaum liegenbleiben und andere, die besonders häufig liegenbleiben.So haben Audi (A1, A3, A4, A5, Q3, Q5, A6), BMW (1- und 2er, X1, 3- und 4er, X3, 5er) sowie Mercedes (A-, B-Klasse, CLA, GLA, GLC, GLK, GLE) am besten abgeschnitten. Viele Pannen hatte hingegen die Mercedes E-Klasse. Verursacht wurden diese durch Probleme an Bauteilen wie dem Anlasser, dem Zündschloss und der Batterie, dazu noch Defekten an der Lenkung. Erst mit den Baujahren 2013/2014 geht es bergauf.Ebenfalls wenig anfällig sind Modelle von Toyota (Aygo, Yaris), Mitsubishi (Space Star, ASX) sowie besonders viele kleine Fahrzeuge.Einige Stadtflitzer fielen dem ADAC hingegen negativ auf. Mit bedenklich hohen Pannenwerten waren das Modelle von Smart (Fortwo und Forfour), der Fiat 500 sowie der Hyundai i20. Aber auch Familienlieblinge wie Ford S-Max, Seat Alhambra und sein nahezu baugleicher Bruder VW Sharan sowie zwei Modelle von Opel (Meriva und Insignia).Lag es beim Qashqai meist an der Batterie, sind es beim Ceed gleich mehrere Pannenursachen, was beim Gebrauchtwagenkauf natürlich alles andere als hilfreich ist.