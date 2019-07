A

m kommenden Wochenende (5. bis 7. Juli 2019) rollt die zweite große Sommereisewelle los. Urlauber aus, undpacken die Koffer. Darüber hinaus sei laut ADAC-Stauprognose in Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, im Saarland und in Rheinland-Pfalz der zweite große Aufbruch in die Ferien zu erwarten. Daher werde es nirgendwo ohne Stau gehen. Auch auf den Rückreise-Autobahnen gehe es nicht ohne Verzögerung vorwärts. Die ersten Urlauber seien bereits wieder auf dem Heimweg, weiß der ADAC . Erleichterung verspreche nur das Lkw-Ferienfahrverbot, das am 6. Juli in Kraft tritt und samstags von 7 bis 20 Uhr gilt.