Das eigene Auto bedeutet im Alltag ein Stuck Unabhängigkeit und Bequemlichkeit – allerdings nur, wenn es perfekt in Schuss gehalten und ständig gewartet wird.

Mit SEAT CARE1 sind Sie von Anfang an sorgen- und problemfrei unterwegs – egal ob das Auto neu oder gebraucht ist, privat oder geschäftlich genutzt wird: Es gibt für jeden Zweck das perfekte Paket.

SEAT CARE1: Von Anfang an sorgenfrei

Bei Vertrags-Abschluss für Ihren Neuwagen verlängert sich die Herstellergarantie auf vier Jahre2. Ebenso lange sind Sie vor den Kosten für alle fälligen Wartungen und Inspektionen gemäß Herstellervorgaben sowie vor wesentlichen Verschleißreparaturen geschützt. Darüber hinaus profitieren Sie ebenfalls vier Jahre von der Reifengarantie SEAT ReifenCARE3 – und das bereits ab 9,90 Euro pro Monat!

Vorteile SEAT CARE1

• Konstante Monatsbeiträge über die gesamte Laufzeit (bis 48 Monate)

• Planbare Kosten

• Geringere Belastung des Haushaltsbudgets

• Schnellerer Service inklusive Werkstatt-Ersatzmobilität

• Rundum-Schutz vor planmäßigen und außerplanmäßigen Reparaturkosten (bei vertragsgemäßem Gebrauch)

• Fachgerechte und effiziente Reparaturen in vom Hersteller anerkannten Servicebetrieben

• Dichtes Servicenetz der SEAT Handelsorganisation

• Regelmäßige Inspektion, Mobilitätsgarantie und ReifenCARE3 erhalten den Wert des Fahrzeugs

Mit SEAT CARE von Anfang an sorgenfrei zur Galerie



Volle Kostenkontrolle

Im Rundum-Sorglos-Paket von SEAT sind gemäß Herstellervorgaben unter anderem der Motorölwechsel (inkl. neuem Ölfilter), Ölwechsel für DSG-Getriebe (inkl. Filter), der Ersatz von Luft-, Pollen- und Kraftstofffilter und der Bremsflüssigkeitswechsel enthalten. Auch der Ersatz vieler Verschleißteile ist – bei sachgemäßem Gebrauch – in der „Flatrate“ inklusive: Sie müssen sich also keinen Kopf mehr über Bremsscheiben und -beläge, die Kupplung, Keil- und Flachriemen oder Wischerblätter und Glühlampen machen – um nur die wichtigsten zu nennen.

Doch damit nicht genug: Im monatlichen Beitrag sind außerdem eine Werkstatt-Ersatzmobilität4, die Abschlepp- und Bergungskosten bei Pannen sowie die Gebühren für den TÜV (inkl. AU) enthalten.

SEAT ReifenCARE3 gewährt eine kostenlose Garantie auf bei Vertragsabschluss serienmäßig vormontierte Reifen – sogar, wenn die Schäden mutwillig durch Dritte, beim Aufprall auf einen Bordstein oder durch eingefahrene, spitze Gegenstände verursacht wurden.

SEAT CARE1 für Neuwagenkunden:

• 4 Jahre Garantie

(zwei Jahre Herstellergarantie plus zwei weitere Jahre Garantieverlängerung durch SEAT Deutschland GmbH)

• 4 Jahre Inspektion & Verschleiß

(Inspektion nach Herstellervorgaben und wesentlichen Verschleißreparaturen)

• 4 Jahre ReifenCARE3

• 4 Jahre Werkstatt-Ersatzmobilität4

(Garantie auf die bei Vertragsabschluss vormontierten Reifen)

• 4 Jahre Mobilitätsgarantie

(zwei Jahre Mobilitätsgarantie ab Erstzulassung plus automatische Verlängerung um zwei weitere Jahre bei Durchführung einer Inspektion bei einem teilnehmenden SEAT Parnter)

SEAT CARE1 für Bestandskunden

SEAT CARE1 sorgenfrei unterwegs sein – natürlich ebenfalls zu konstanten monatlichen Kosten. Auch wenn Sie bereits einen SEAT besitzen, können Sie mitsorgenfrei unterwegs sein – natürlich ebenfalls zu konstanten monatlichen Kosten.

Leistungen und Vorteile, für alle, die bereits einen Seat fahren

• Bis zu 3 weitere Jahre Garantieverlängerung

Einstieg bis zu einem Fahrzeugalter von zwei Jahren und max. 100.000 gefahrenen Kilometern möglich.

und/oder

• Bis zu 4 Jahre Wartung & Inspektion

Lohn-und Materialkosten für Wartungs- und Inspektionsarbeiten laut Herstellervorgabe, z.B. für Motorölwechsel inkl. Ölfilter, Ersatz von Luft-, Pollen- und Kraftstofffilter u. v. m., inkl. Werkstatt-Ersatzmobilität4!

immer dabei:

• SEAT Reifen CARE3

SEAT CARE5 FÜR GESCHÄFTSKUNDEN

SEAT CARE Service-Paket Wartung & Verschleiß. Das Angebot bietet über die gesamte Laufzeit des Leasingvertrags gleichbleibend günstige Raten und garantiert zuverlässige Mobilität. Natürlich können auch Business-Kunden sorgenfrei unterwegs sein – mit dem. Das Angebot bietet über die gesamte Laufzeit des Leasingvertrags gleichbleibend günstige Raten und garantiert zuverlässige Mobilität.

Ein neuer Gebrauchter? Aber sicher!

Wer sich für einen gebrauchten SEAT entscheidet, ist mit einem "Das WeltAuto" garantiert sicher und komfortabel unterwegs. Jedes Fahrzeug wird vor dem Weiterverkauf einer strengen Qualitätskontrolle mit 190 Checks unterzogen – und mit einer 12-monatigen Garantie für den Gebrauchten geadelt. Mit SEAT CARE5 sind auch "Das WeltAuto"-Fahrer immer sorgenfrei und entspannt unterwegs. Neben dem niedrigen monatlichen Festpreis profitieren Sie von einem Jahr Wartung und Inspektion, Werkstatt-Ersatzmobilität4 sowie SEAT ReifenCARE3. So kaufen Sie garantiert nicht die Katze im Sack!





1 SEAT CARE enthält verschiedene Bestandteile, die für jede Kundengruppe in unterschiedlicher Kombination in einem Paket zusammengefasst sind. Es handelt sich dabei um ein Angebot der SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig und der SEAT Deutschland GmbH, Max-Planck-Straße 3-5, 64331 Weiterstadt (ReifenCARE). Alle Leistungen sind gebunden an die Vertragslaufzeit des Leasingvertrags bzw. Service-Management-Vertrags mit der SEAT Leasing. Bei Überschreiten der vereinbarten Gesamtfahrleistung entfällt der Leistungsanspruch des Kunden. Nicht für gewerbliche Leasingkunden, Sonderabnehmer und Großkunden. Nähere Informationen beim teilnehmenden SEAT Partner.

2 Bei einer Laufleistung bis 80.000 km.

3 Die Höhe der Erstattung für den beschädigten Reifen richtet sich nach der Laufzeit zum Zeitpunkt des Schadens. Die Laufzeit von ReifenCARE richtet sich nach der gewählten Laufzeit von SEAT CARE. Weitere Informationen beim teilnehmenden SEAT Partner

4 Diese Leistung umfasst den Anspruch auf eine begrenzte Kostenubernahme fur Ersatzmobilitat (z. B. Mietwagen) bei geplanten Werkstattaufenthalten, die uber die Konzernhandelsorganisation bezogen werden kann. Die Ersatzmobilitat gilt nur in Zusammenhang mit Leistungen, die durch die Dienstleistung Inspektion & Verschleis abgedeckt werden. Die Dauer der Ersatzmobilitat richtet sich nach der vereinbarten Gesamtfahrleistung. Die Entscheidung uber die Art der Ersatzmobilitat obliegt dem jeweiligen Handelspartner.