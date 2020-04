Für die vierköpfige Familie von Redakteur Stefan Novitski ist der Ahorn perfekt.

Stärken Schwächen - Lebendiger und sparsamer 170-PS-Biturbo-Motor - Nachlassende Spurtreue bei hohem Tempo durch langen Überhang - Sehr viele Staumöglichkeiten - Teilweise nachlässige Verarbeitung - Leise und leistungsstarke Dieselheizung - Matratze im Heckbett viel zu dünn - Durchdachte Aufteilung des großen Wohnraums - Großer Wendekreis - Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Kein vernünftiger Griff zum Zuziehen der Aufbautür

Dass bei einem solchen Reisemobil-Riesen nicht an Stauraum gespart wurde, war zu erwarten. Beim Ahorn Alaska war er auch noch sinnvoll aufgeteilt: großer Kleiderschrank, Schuhschrank, ausreichend viele Dachschränke und wunderbar tiefe Küchenschubladen. "Dazu kommt noch die große Heckgarage, die man sogar vergrößern kann, wenn man das Bett hochkurbelt. Da haben wir unsere SUP, Fahrräder und den Grill untergebracht. Nur die Surfboards waren zu lang", schrieb Online-Kollegin Vivien Peters nach einer 4000-Kilometer-Tour an die französische Atlantikküste ins Dauertesttagebuch. Einig waren sich unsere Testcamper mit Kindern über den Segen eines abtrennbaren Schlafzimmers. Die Tür des geräumigen Badezimmers ließ sich im Ahorn Alaska nämlich gleichzeitig als Zwischentür zum restlichen Wohnraum nutzen. Stichwort: Privatsphäre. Die hatte im Übrigen auch der Nachwuchs im elektrischen Hubbett, denn um die zweite Schlafstatt verlief ein blickdichter Vorhang. So viel Platz und Komfort im Innenraum hatten allerdings ihren Preis. Womit beim Ahorn gar nicht der Preis in Euro gemeint war – unser üppig ausgestattetes Testfahrzeug kostete 58.689 Euro. Er äußerte sich vielmehr in einem sehr langen und ausschwenkenden Überhang, der während unserer 17 Dauertestmonate vermehrt zu Schäden an der Heckschürze führte.