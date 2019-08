Kommen Sie mit Pirelli und Lamborghini nach Nazaré und erleben Sie einen unvergesslichen Tag auf der Lamborghini Esperienza Dinamica Terra! Sie erkunden beim Fahrtraining den für seine Monsterwellen berühmten Surfspot an der Westküste Portugals – und das im schnellsten SUV der Welt !

Einmal Lamborghini Urus fahren: Verwirklichen Sie sich einen Traum und kommen Sie mit nach Portugal.

Los geht es am 19. September. Sie fliegen nach Lissabon und checken in einem luxuriösen 5-Sterne-Hotel ein. Am zweiten Tag geht es dann Richtung Nazaré, wo der mit 650 Pferdestärken ausgestattete Lamborghini Urus auf Sie wartet. Um den Gelände-Lambo entsprechend über On- und Offroad-Pisten zu lenken, werden Sie vor Ort von Instruktoren des Lamborghini-Teams professionell eingewiesen. Und dann kann es auch schon losgehen: Im "Super-SUV" erkunden Sie die Gegend und fahren dabei sowohl auf Straßen als auch über den Strand. Dort rundet ein Treffen mit einem italienischen Profi-Surfer den Erlebnistag ab. Am 21. September geht es für Sie zurück in die Heimat. Pirelli übernimmt alle Kosten für An- und Abreise, Hotel und Verpflegung. Nur den Transfer zu Ihrem Heimatflughafen müssen Sie selbst organisier

en

.