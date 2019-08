ereitskönnte Alfa Romeo sein neues Kompakt-SUV Tonale auf den Markt bringen. Das Auto baut wahrscheinlich auf der Plattform des Jeep Renegade auf. Benannt wurde der Tonale, wie auch der große Bruder Stelvio , nach einer italienischen Passstraße. Einemithaben die Italiener bereits Anfang 2019 auf dem Autosalon in Genf gezeigt. AUTO BILD rechnet damit, dass der Alfa Romeo Tonale in der Basiskosten wird.

Das Showcar wirkt. Optisch fällt zuerst auf, dass einige Designelemente von klassischen Alfa-Modellen in die Gegenwart übersetzt wurden. Dazu gehören die Felgen in Drehscheiben-Optik, die seit dem Tipo 33 Stradale zur Marke gehören, oder die Schlitz-Scheinwerfer mit den drei Leuchtelementen (erinnern an Alfa SZ und das Coupé Brera ).

Dersieht wie eine futuristische Neuinterpretation des klassischen Alfa-Cockpits aus. Das liegt vor allem an dem tief geschüsselten Lenkrad, das an die Holz-Volants der 60er-Jahre erinnert. Dahinter sitzt ein, das die Form herkömmlicher Rundanzeigen imitiert.zeigen an, welche Temperatur eingestellt wird. Daswird über einen rund zehn Zoll großen Touchscreen bedient, das geht auch per. Außerdem gibt es zwei interessante Untermenüs: "Alfista" informiert den Fahrer über Alfa-Events und teilt ihm die wichtigsten Infos aus dem Alfa-Kosmos mit, über "Paddock" können Zubehörteile und Sonderausstattungen nachbestellt werden.