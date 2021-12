Weil das Showcar mit Plug-in-Hybrid-Antrieb nahezu produktionsfertig wirkte, sind für die Serie keine großen Änderungen zu erwarten.. Entsprechend könnte Alfa auch die Designelemente von klassischen Modellen übernehmen. Dazu gehören die Felgen in Drehscheiben-Optik, die seit dem Tipo 33 Stradale zur Marke gehören, oder die Schlitz-Scheinwerfer mit den drei Leuchtelementen (erinnern an Alfa SZ und das Coupé Brera ). Benannt wurde der Tonale übrigens, wie auch der große Bruder Stelvio, nach einer italienischen Passstraße.

Der Innenraum der Studie sieht wie eine futuristische Neuinterpretation des klassischen Alfa-Cockpits aus. Das liegt vor allem an dem tief geschüsselten Lenkrad, das an die Holz-Volants der 60er-Jahre erinnert.. Kleine Displays an den Lüftungsdüsen zeigen die eingestellte Temperatur an. Das Infotainment wird über einen rund zehn Zoll großen Touchscreen bedient, das geht auch per Gestensteuerung.