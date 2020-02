in Diesel-Kombi, der 276 km/h fährt? Wir präsentieren den Alpina D5 Touring! Neben viel Leistung bietet der Kombi jede Menge Luxus, ausreichend Platz und verbraucht dabei relativ wenig.

Die extra Power wurde durch umfangreiche Modifizierungen (größerer Ladeluftkühler, optimierte Ansaugung) erreicht. Trotzdem verspricht Alpina, dass der Verbrauch mit 6,2 l/100 km gerade mal auf dem Niveau eines BMW 530d liegen soll. Zusätzlich wurde die Achtgang-Automatik des BMW 550i in Zusammenarbeit mit ZF überarbeitet, um einen guten Mix aus Sportlichkeit und Komfort zu bieten.

Beim VW-/Skoda-Autohaus Heinz Rakel in Geeste steht ein solcher Alpina D5 zum Verkauf . Dabei handelt es sich um die intern F11 genannte Touring-Version.Wie es sich für einen echten Alpina gehört, ist der D5 optisch dezent gehalten. Fans erkennen den exklusiven 5er an der dezenten Spoilerlippe, dem Vierrohr-Auspuff und den serienmäßigen 20-Zoll-Vielspeichenrädern. Das traditionelle Alpina-Dekor können Kunden bis heute weglassen, je nach Geschmack.

Kleiner Schönheitsfehler: An der vorderen Felge fehlt der Nabendeckel.

Der Lack in "Sophistograu" harmoniert hervorragend mit dem dunkelbraunen Leder. Die Ausstattung ist Alpina-typisch umfangreich: Bang&Olufsen-Soundsystem, Panoramadach und Rückfahrkamera sind nur einige Extras.Alles aber halb so wild und nicht ungewöhnlich bei einem sieben Jahre alten Auto mit über 100.000 Kilometern auf dem Tacho. Wichtiger ist, dass der Alpina technisch in Ordnung ist.