Achtung, Schnäppchenjäger: Auch in diesem Jahr findet der Amazon Prime Day statt. Bisher wurde das Feuerwerk der Angebote immer in der dritten Juli-Woche gezündet. In 2020 ist aufgrund der Corona-Pandemie alles anders, trotzdem gibt es tolle Deals, dieses Mal jedoch erst im Oktober. Wie immer werden am Prime Day Millionen preisreduzierter Artikel auf Lager sein, darunter auch Angebote Tausender Unternehmen und Händler. AUTO BILD hält Sie auf dem Laufenden über die besten Angebote für Autofahrer am Amazon Prime Day 2020.

Wann startet der Amazon Prime Day?

2020 startet der Prime Day am Dienstag, 13. Oktober um 0 Uhr, und endet am Mittwoch, den 14. Oktober um 23:59 Uhr – genau genommen handelt es sich also um zwei Prime Days, denn das Ganze läuft 48 Stunden. Dieses Jahr startet der Prime Day unter dem Motto "Make Prime Day your Day". Entsprechend dürfen sich die User wieder auf viele spannende Deals freuen. Das heißt, es wird wieder Hunderte Angebote geben und obendrauf alle fünf Minuten neue Blitz-Deals.

Wie verpasse ich kein Prime Day-Angebot?

Um keinen Deal zu verpassen, muss man sich nicht alle paar Minuten durch haufenweise neuer Blitz-Angebote swipen. In der Amazon-App gibt es die Möglichkeit, am Prime Day bestimmte Artikel über einen Klick auf "Angebot verfolgen" zu überwachen. Sobald der Artikel im Angebot ist, gibt es eine Benachrichtigung auf Amazon. Außerdem kann es sich lohnen, Artikel im Wunschzettel zu speichern und gezielt zu beobachten. Die besten Deals für Autofahrer finden sie zum Start des Prime Days außerdem bei AUTO BILD.

Wie kann ich am Prime Day teilnehmen?



Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020 Um am Prime Day teilzunehmen, ist eine Amazon Prime-Mitgliedschaft nötigt. Die kostet 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro monatlich. Wer noch kein Prime-Mitglied ist, kann eine 30-tägige kostenlose Probemitgliedschaft abschließen. Für Studenten gibt es die Prime-Probemitgliedschaft sogar für ganze zwölf Monate. Nach Ablauf der kostenlosen Prime-Mitgliedschaft wird die Mitgliedschaft kostenpflichtig. Dafür wird aber auch einiges geboten: Neben kostenlosem Premiumversand ohne Mindestbestellwert, erhalten Prime-Kunden beispielsweise Zugriff auf den Video-Streaming-Dienst Prime Video, den Musik-Streaming-Dienst Prime Music und die Kindle-Leihbücherei. Außerdem erhalten Sie unbegrenzten Online-Speicherplatz für Ihre Fotos.

Die besten Prime Day-Angebote bei Amazon

Schon vor dem offiziellen Prime Day gibt es bei Amazon viele Angebote und heiße Deals. So gibt es beispielsweise die Visa Card schon ein paar Tage vorher mit satten 50 Euro Startguthaben. Weitere Prime Day-Deals, die bereits gestartet sind, haben wir hier aufgelistet:

50 Euro geschenkt mit der Amazon Visa Card

Bis zum Ende des Amazon Prime Days bekommen Prime-Mitglieder bei ihrem Erstantrag für die Amazon-Visakarte 50 Euro Startguthaben geschenkt. Nicht-Prime-Kunden erhalten 40 Euro Startguthaben. Und es gibt einen weiteren Vorteil für die Kreditkarte von Amazon: Wer mit der Visa Card bei Amazon einkauft, bekommt 3 Prozent des Wertes in Form von Bonuspunkten gutgeschrieben (Prime-Kunden, Nicht-Prime-Kunden 2 Prozent). Bei Einkäufen anderswo, gibt es immerhin noch 0,5 Prozent Bonus.

4 Monate Musik streamen für nur 0,99 Cent

Die Lieblingsmusik im Auto hören? Kein Problem: Bis einschließlich 14. Oktober gibt es die Möglichkeit für Prime Kunden vier Monate unbegrenzt und ohne Werbung Musik mit Amazon Music Unlimited zu streamen. Und zwar für die einmalige Zahlung von nur 0,99 Cent. Nicht-Prime-Mitglieder erhalten für den gleichen Betrag drei Testmonate. Anschließend kostet die Mitgliedschaft 7,99 Euro (Prime) bzw. 9,99 Euro (Nicht-Prime) monatlich.

Hörbücher mit Audible 90 Tage kostenlos