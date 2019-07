Sie würden gern von den Rabatten am Amazon Prime Day profitieren, aber kein Abonnement abschließen? Kein Problem! Sie können auch teilnehmen, wenn Sie bisher kein Prime-Mitglied sind. Alles was Sie dafür tun müssen ist, sich rechtzeitig für die 30 Tage lange kostenlose Prime-Mitgliedschaft anmelden . So testen Sie 30 Tage lang kostenlos die Vorteile der Prime-Mitgliedschaft und Ihnen entgeht kein Schnäppchen des Prime Days.