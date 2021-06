W elcher Autofahrer hat es noch nicht erlebt? Man will morgens zur Arbeit, dreht am Zündschlüssel – und nichts passiert. Die Batterie ist leer. Eine leere Autobatterie ist übrigens immer noch der häufigste Grund, warum die "Gelben Engel" des ADAC ausrücken müssen. Abhilfe schaffen da die Ladegeräte der Firma CTEK, die nicht nur eine Batterie aufladen, sondern die Ladung auch erhalten und leere Batterien regenerieren. Momentan sind sie bei elcher Autofahrer hat es noch nicht erlebt? Man will morgens zur Arbeit, dreht am Zündschlüssel – und nichts passiert. Die Batterie ist leer. Eine leere Autobatterie ist übrigens immer noch der häufigste Grund, warum die "Gelben Engel" des ADAC ausrücken müssen. Abhilfe schaffen da die Ladegeräte der Firma CTEK, die nicht nur eine Batterie aufladen, sondern die Ladung auch erhalten und leere Batterien regenerieren. Momentan sind sie bei Amazon dank des Prime Day 2021 besonders günstig. AUTO BILD zeigt die besten Angebote:

Amazon-Prime-Day 2021: Ladegeräte CTEK CT5 Time to Go Preis: 65,55 Euro* Rabatt: 20% CTEK MXS 7.0 Preis: 106,44 Euro* Rabatt: 24% CTEK MXT 4.0 Preis: 114,16 Euro* Rabatt: 24% Noco GENIUS1EU Preis: 29,99 Euro* Rabatt: 35 % Noco GENIUS2EU Preis:42,49 Euro* Rabatt: 37% *Amazon-Preise Stand: 21.06.2021, 17:00 Uhr *Amazon-Preise Stand: 21.06.2021, 17:00 Uhr

CTEK CT5 Time to Go günstig bei Amazon

Das CT5 Time to Go ist der Klassiker unter den Ladegeräten der schwedischen Firma CTEK. Auch im AUTO BILD- Ladegeräte-Vergleichstest überzeugte das Ladegerät und ging als Testsieger aus dem Vergleichstest. Das Ladegerät wird sowohl mit praktischen Krokodilklemmen – ähnlich wie die an einem Überbrückungskabel – sowie mit Ringösen für die Festinstallation beliefert. Die Bedienung ist selbsterklärend, fast alles macht das Ladegerät von alleine. Bei Amazon ist das CT5 Time to Go nun für 65,55 Euro anstatt für 82,29 Euro (UVP) erhältlich. Das ist eine Ersparnis von 20 Prozent!

Weitere CTEK-Ladegeräte am Amazon Prime Day

Aber nicht nur das CT5 Time to Go ist momentan besonders günstig. Auch das CTEK MXS 7 ist zurzeit im Angebot: Anstatt für 139,99 Euro (UVP) geht das Ladegerät momentan für nur 106,49 Euro über die virtuelle Ladentheke – das sind mehr als 33 Euro Rabatt ! Das MXS 7 wird ebenfalls sowohl mit Krokodilklemmen als auch mit Ringösen geliefert. Zudem gibt CTEK fünf Jahre Garantie auf das Ladegerät.

Um fast ein Viertel günstiger ist auch das CTEK MXT 4.0. Das mit einer Acht-Stufen-Technologie ausgestattete Ladegerät ist für 24-Volt-Batterien entwickelt worden. Es kann also prima an Fahrzeugen wie Lkw, Traktoren, Pistenbullys und anderen Industriefahrzeugen genutzt werden. Mit an Bord: eine Batteriediagnose. Das Ladegerät zeigt also an, ob die leere Batterie noch Ladung aufnehmen kann oder ersetzt werden sollte. Das Ladegerät gibt es nun für nur 114,16 Euro im Angebot – 35 Euro weniger als die unverbindliche Preisempfehlung.

Weitere Ladegeräte bei Amazon im Angebot

Aber nicht nur von der Firma CTEK gibt es momentan bei Amazon günstige Angebote. Auch die Firma Noco bietet eine große Auswahl an Batterie-Ladegeräten an. Preislich liegen diese zwischen 29,99 Euro und 219,99 Euro. Auch hier locken bis zu 38 Prozent Rabatt! Ein Blick in die Angebote der Firma Noco lohnt sich auf jeden Fall: