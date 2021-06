Die Autoversiegelung von Dr. Wack gibt es am Amazon Prime Day deutlich günstiger als üblich. Dabei handelt es sich um eine Top-Versiegelung, die vor allem mit hervorragendem Langzeit-Schutz punkten kann. So schnitt das Wachs im AUTO BILD Autowachs-Test mit dem Prädikat "sehr empfehlenswert" ab und sicherte sich den Testsieg. Insgesamt zeigte es auch die besten Ergebnisse in puncto Hydrophobie (Wasserabweisung) und Farbauffrischung. Eine absolute Kaufempfehlung!

Im Blitz-Deal gibt es das beliebte Autobatterie-Ladegerät CT5 Time to Go von CTEK als Schnäppchen zu ergattern. Dieses Ladegerät absolut empfehlenswert, denn im Autobatterie-Ladegeräte-Test sicherte es sich die Bestnote und den Testsieg. Es punktete vor allem mit seiner Ladeerhaltungs- und Regenerierungsfunktion – das bieten viele andere Ladegeräte nicht. Das CT5 Time to Go ist also ein echter Kauftipp.