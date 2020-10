Corona dominiert den Alltag im Herbst 2020. Die Menschen sollen ihre sozialen Kontakte verringern und möglichst Abstand halten, um die Verbreitung des Virus' einzudämmen. So ist in den meisten Geschäften die Kartenzahlung inzwischen die bevorzugte Variante, weil sie aus Sicht des Infektionsschutzes viel sicherer ist als Bargeld. Noch sicherer: Kontaktlose Zahlung! American Express unterstützt seine Kunden genau dabei, denn die Gold Card und die Platinum Card machen das Abstandhalten leichter. Mit einer kurzen Handbewegung zahlen Sie an vielen Automaten und in zahlreichen Läden – auch Beträge über 50 Euro und auch per Apple Pay. Praktischer Nebeneffekt: An der Kasse geht es schneller.

Bonuspunkte und Versicherungspaket

Sammeln Sie außerdem bei jedem Einkauf Membership Rewards, also Bonuspunkte, die Sie später gegen Sachprämien, Gutscheine oder Reisen einlösen. Sie können davon auch die Grundgebühr für die Karte zahlen – oder die Punkte spenden. Außerdem gewährt Amercian Express einen umfangreichen Versicherungsschutz für eingekaufte Waren und Reisen, die Sie mit der Karte bezahlt haben: etwa eine Reiserücktritts- oder Auslandskrankenversicherung, um nur einige zu nennen.

American Express Gold Card: Doppeltes Startguthaben

Sie sind beruflich wie privat eingespannt, achten dabei aber stets auf Ihren Stil? Sie sind häufig auf Reisen, lieben hochklassige Events und wissen genau, was sie brauchen und wollen? Kurz: Sie sind eine Frau oder ein Mann von Welt? Dann ist die American Express Gold Card die Karte Ihrer Wahl. Und jetzt lohnt sie sich gleich doppelt: Denn aktuell erhalten Neukunden das doppelte Startguthaben in Höhe von 144 Euro. Damit ist die Gold Card praktisch kostenfrei. Die Aktion läuft bis zum 4. November 2020.

Die Vorteile der Gold Card im Detail:

● Doppeltes Startguthaben: Bei Beantragung bis zum 4. November 2020 gibt es 144 statt 72 Euro Startguthaben für Neukunden (ab einem Kartenumsatz von 3.000 Euro innerhalb der ersten sechs Monate nach Kartenerhalt)

● Bonusprogramm: Sammeln Sie Membership Rewards bei jeder Zahlung und tauschen Sie diese für Sachprämien, Gutscheine oder Reisen ein

● Versicherungsschutz: Schutz Ihrer Einkäufe gegen Einbruchdiebstahl und Beschädigung; verlängertes Umtauschrecht; europaweiter Kfz-Schutzbrief; Versicherungsschutz auf Reisen (u.a. bei Reiserücktritt, Krankheit, Verkehrsmittelunfällen, Flug- oder Gepäckverspätung)

● Amex Offers: Nachlässe und Gutschriften bei vielen Partnern, exklusive Zugänge zu virtuellen und Vor-Ort-Events (Kinopreviews, Konzerte etc.)

● Kostenlose Zusatzkarte inklusive

● Apple Pay: Zahlen Sie einfach und sicher mit Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch

● Der Monatsbeitrag für die American Express Gold Card beträgt 12 Euro

American Express Platinum Card: Großes Vorteilspaket

Die anspruchsvolle Vielfliegerin, der finanzversierte Macher, der erfolgreiche Karrieremensch – fühlen Sie sich angesprochen, ist die American Express Platinum Card aus Metall einen Blick wert. Sie bietet neben zahlreichen Vorteilen wie einen umfangreichen Versicherungsschutz und Zugang zu Flughafen-Lounges weltweit, 100 Euro Startguthaben und jährlich je 200 Euro Guthaben für Buchungen von Reisen sowie Taxi- und Limousinenservices.

Die Vorteile der Platinum Card im Detail:

● Startguthaben: 100 Euro für Neukunden (ab einem Kartenumsatz von 6.000 Euro innerhalb der ersten sechs Monate nach Kartenerhalt)

● jährliches Mobilitätsguthaben: jeweils 200 Euro SIXT ride-Fahrtguthaben und Online-Reiseguthaben pro Jahr

● Bonusprogramm: Sammeln Sie Membership Rewards bei jeder Zahlung und tauschen Sie diese für Sachprämien, Gutscheine oder Reisen ein

● Umfangreicher Versicherungsschutz: Schutz Ihrer Einkäufe gegen Einbruchdiebstahl und Beschädigung; verlängertes Umtauschrecht; europaweiter Kfz-Schutzbrief; Versicherungsschutz auf Reisen (u.a. bei Reiserücktritt, Reiseabbruch/-unterbrechung, Krankheit, Verkehrsmittelunfällen, Gepäckverlust, Flug- oder Gepäckverspätung), Reise-Privathaftpflicht-Versicherung, Mietwagen-Diebstahl-, Kasko- und Haftpflichtversicherung

● Amex Offers: Nachlässe und Gutschriften bei vielen Partnern, exklusive Zugänge zu virtuellen und Vor-Ort-Events (Kinopreviews, Konzerte, Dining etc.)

● Bis zu fünf Zusatzkarten (inkl. Möglichkeit, Membership Rewards auf gemeinsamen Konto zu sammeln)

● Zugang zu mehr als 1.200 Lounges an über 500 Flughäfen in mehr als 130 Ländern

● Apple Pay: Zahlen Sie einfach und sicher mit Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch

● Nutzung der Amex Experiences App (siehe unten)

● Der Monatsbeitrag für die American Express Platinum Card beträgt 55 Euro

Amex Experiences App für Platinum Card-Inhaber

In der Amex Experiences App für iOS und Android finden Platinum Card-Inhaber exklusive Events, Sie können diese direkt und rund um die Uhr in der App buchen. Es gibt etwa vergünstigte VIP-Tickets, Einladungen zu Amex-Events, Zugang zu Premieren, Meet & Greet mit Künstlern und Star-Köchen. Privatführungen, Zugang zu exklusiven Amex-Bereichen und Logen, zu Restaurants und Vorteilen der Global Dining Collection gehören unter anderem zu den Extras. Wichtig in Zeiten der Pandemie: Nutzen Sie die Möglichkeit, besondere Ereignisse virtuell oder per Livestream zu genießen.

Die Vorteile der Amex Experiences App:

● Exklusive Auswahl an Events speziell für Amex-Mitglieder

● Veranstaltungen gleich über die App buchen

● Push-Benachrichtigungen informieren über neue Events

● Verfügbar für Android und iOS

● Nutzbar für Inhaber einer Platinum Card sowie Centurion-Mitglieder