Nicht nur auf öffentlichen Parkplätzen droht Falschparkern ein Knöllchen, auch auf Privatgrundstücken wie Supermarktparkplätzen kann der Besitzer unliebsame Besucher zur Kasse bitten. Das macht sich die Falschparker-App "Park & Collect" zunutze, mit denen Besitzer und Betreiber von privaten Parkplätzen regelwidrig Parkende anschwärzen und eine Geldbuße aufbrummen können. Die Höhe der Strafe können die App-Nutzer selbst bestimmen, und zwar zwischen einem und 40 Euro. Die Firma AppGrade aus Köln vermarktet die App als "Lösung gegen Falschparker" und lockt Parkplatzbesitzer damit, die volle Summe dem Melder auszuzahlen, so denn der Falschparker die entsprechende Buße entrichtet hat – plus Kosten für die Bearbeitung und Halterermittlung.

Streit um privaten Parkraum

Mit der Anschwärz-App geht der Streit um privaten Parkraum auf Supermarktparkplätzen und anderen gewerblichen Parkplatzanbietern in eine neue Runde. Zwar müssen die Betreiber von Supermärkten an Parkplätzen öffentlich und gut sichtbar auf die Parkbedingungen verweisen – und auf die bei Zuwiderhandlung fälligen Vertragsstrafen hinweisen. Doch nicht jeder Autofahrer beherzigt das, vergisst schnell mal, die Parkscheibe rauszulegen. Oder parkt über Nacht. Wer zu lange parkt, kann abgeschleppt oder mit einer Geldbuße belegt werden. Hier kommt die App ins Spiel, denn mit Bearbeitungskosten kommen schnell 100 Euro zusammen. Das sieht nach einem lohnenden Geschäft aus – für Parkplatzbetreiber wie auch für den App-Anbieter, denn der kann an den Bearbeitungskosten mitverdienen.

Foto vom Parkverstoß hochladen