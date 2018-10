E

r könnte der erste allroad ohne quattro werden: Audi gönnt auch dem kleinsten in der Familie, dem A1, den rustikalen Look. Ein entsprechender Erlkönig ist den AUTO BILD-Fotografen bei Handling-Tests auf dem Nürburgring vor die Kamera gefahren. Die Bilder zeigen, dass der A1 allroad etwas höher gelegt wird. Außerdem dürfte der Grill leicht verändert werden, größere Radkästen und Kotflügelaufsätze runden das Bild ab. Wahrscheinlich wird der Kleinwagen vom 1,4-Liter-Vierzylinder angetrieben, dann fährt er mit 150 PS vor. Da die neue A1-Generation 2018 in den Verkauf ging, rechnet AUTO BILD damit, dass der A1 allroad 2019 beim Händler steht.