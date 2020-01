eimgibt es für den(seit 2012) gute Noten. Unter dem Blech steckt die bewährte Technik des. Dieüberzeugt. Dazu kommen Solidität und jede Menge Nutzwert. Einführt aktuell das Dauertest-Ranking von AUTO BILD mit der Note 1+ an, weil er sich auf 100.000 Kilometern keine einzige Schwäche leistete. Beim in Cloppenburg angebotenen A3 Cabriolet kommen weitere Kauf-Argumente hinzu.

Im Innenraum setzt sich der Eindruck von einem guten Pflegezustand fort. Alles wirkt beinahe wie neu.

Zunächst einmal scheint derzu stimmen. Dieser A3 2.0 TDI wurde imzum ersten Mal zugelassen und ist seitdemgelaufen. Das ist für einenWagen wie diesen nicht besonders viel. Der Lack in der Farbe "" wirkt auf den Bildern in der Anzeige frisch und scheint auf den ersten Blick keine Gebrauchspuren zu zeigen. Der gedeckte Ton steht dem Audi nicht nur gut, er erhöht die potenzielle Chance auf. Innen setzt sich der gute Eindruck von außen fort. Weder dieim Cockpit noch diewirken benutzt. Sogar die Teppiche im Fußraum sind in einem sehr guten Zustand. Sie scheinen keinen allzu ruppigen Kontakt mit scharfkantigen Absätzen gehabt zu haben. Lenkrad, Schalthebel und Pedalen sieht man einen leichtenan, das ist nach etwas mehr als 100.000 Kilometern normal. Das Audi A3 Cabriolet hatte, als Mietwagen war er laut Anzeige nicht im Einsatz. Dieist lang. Sie führt unter anderem dasvon Audi, eine Klimaautomatik, Tempomat, Tagfahrlicht , Multifunktionslenkrad, Navigationssystem , Einparkhilfe und Airbags hinten auf.