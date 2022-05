Beim Blechkleid hat Audi den A3 an die neue Designsprache angeglichen. Der Singleframe-Kühlergrill mit dem Wabengitter ist breiter und flacher geworden und reicht nicht mehr bis in die Motorhaube. Die serienmäßigen LED-Scheinwerfer sind schärfer gezeichnet und laufen seitlich stärker nach unten aus.

Insgesamt tritt der A3 Sportback sportlicher auf als sein Vorgänger. Mit 4,34 Metern Länge und 1,82 Metern Breite ist er um jeweils gut drei Zentimeter gewachsen. Der Radstand von 2,64 Metern und 1,43 Meter Höhe sind gleich geblieben. Auch das Kofferraumvolumen ist mit 380 bis 1200 Litern nahezu identisch zum Vorgänger.

Einen Dreitürer und eine Cabrio-Version gibt es allerdings nicht mehr – der Kompakte wird nur noch als fünftüriger Sportback und als Limousine verkauft. Auch die Limousine ist etwas in der Länge zugelegt, verglichen mit dem Vorgänger ist sie um vier Zentimeter gewachsen.

Sportback:



Limousine:

• Länge: 4495 mm (4504 mm beim S3)

• Breite: 1816 mm

• Höhe: 1425 mm (1415 mm beim S3)

• Radstand: 2636 mm

• Kofferraumvolumen: 425 l (Allrad: 325 l)

Beim Blick in den Innenraum des A3 zeigt sich der Kompakte von seiner kantigen Seite. Wo vorher noch weiche Rundungen waren, sind jetzt scharf gezeichnete Konturen zu finden. Neu ist auch die zum Fahrer geneigte Mittelkonsole, das serienmäßige Digitalcockpit mit den links und rechts des Tachos thronenden Lüftungsdüsen untermauert das Fahrer-fokussierte Layout.

Das Infotainment namens MIB3 ist bereits aus dem Golf 8 bekannt. Im A3 kommt es mit einem zentralen 10,1-Zoll Bildschirm und dem Digitalcockpit in 10,25 Zoll. Optional ist das Digitalcockpit auch in 12,3 Zoll erhältlich und bietet unterschiedliche Darstellungsvarianten für die Tachoeinheiten. Anders als beim Golf setzt Audi aber nicht vollständig auf Touch- oder Sprachbedienung. PDC, Klima- und Sitzheizungsfunktionen werden noch immer über Knöpfe bedient

Generell macht der A3 einen guten Eindruck, auch die Zylinderabschaltung funktioniert reibungslos. Mit 1280 Kilogramm ist der A3 Sportback fast schon ein Leichtgewicht, und entsprechend fallen die Fahrleistungen aus: In 8,4 Sekunden ist Tempo 100 erreicht, und die Höchstgeschwindigkeit beträgt 224 km/h. Damit kommt man in fast allen Fahrsituationen gut klar.

Auch das Fahrwerk überzeugt mit einer harmonischen Abstimmung, es bügelt Fahrbahnunebenheiten unaufgeregt glatt und kann aufgrund der variablen Dämpfer in den einzelnen Fahrmodi auf dem eigenen Geschmack angepasst werden. Grundsätzlich lässt sich der A3 gut beherrschen. Nur in engen, ambitioniert durchfahrenen Kurven neigt der kompakte Audi zum Untersteuern.

Problematisch wird das aber nicht, da die Regelsysteme sofort zur Stelle sind. Einen Spurhalteassistent gibt es ab Werk, allerdings pendelt das Fahrzeug zwischen den Fahrbahnmarkierungen. Deutlich geschmeidiger agiert das System im Zusammenspiel mit dem adaptiven Tempomaten: Da bleibt der Audi mittig auf der Fahrspur.

Sein Vorgänger (Typ 8P) ist der Abstammung nach ein Golf 5 und in zweiter Generation sowie neun Jahren Bauzeit vom rumpeligen Pumpe-Düse-Diesel zum geschmeidigen Common-Rail-(Schummel-)Motor gereift. 2004 kam der Fünftürer mit Singleframe-Grill; ab Juni 2005 auch der Dreitürer.

Doch ganz ohne Kritik geht's beim Ingolstädter nicht. Anfangs störte das optionale MMI, ein Update beseitigt das Problem mit Abstürzen. A3 mit Doppelkupplern zeigen verschiedene Fehler von falsch eingefülltem Öl bis zu Spänen im Kreislauf, Poltergeräusche aus dem ebenfalls optionalen Magnetic Ride Fahrwerk sind ein chronisches Problem.

Beim Licht hingegen macht der Audi wenig Probleme. Einzig der Blinker kann bei acht- bis neunjährigen Modellen mal Probleme machen. Auch die Lenkung beider Typen liefert keinen Anlass zur Kritik, und Rost ist beim A3 ebenfalls fast unbekannt. Leichte Undichtigkeit und Ölverlust können zwar vorkommen, die Beanstandungen reichen aber nicht bis in die roten Zahlen.

Unter der Haube gibt's die Wahl zwischen drei Benzinern, einem Diesel in drei Leistungsstufen und einem Erdgasantrieb . Den Start macht ein Einliter-Dreizylinder mit 110 PS , 200 Nm maximales Drehmoment reißen an der Vorderachse.

Darüber positioniert sich der A3 35 TFSI mit 1,5 Litern Hubraum. Hier werden 150 PS und bis zu 250 Nm an die Vorderräder abgegeben. Geschaltet wird serienmäßig per Hand über sechs Gänge, optional ist ein Siebengang-DSG erhältlich. Alle Benziner werden als Mildhybrid mit 48 Volt-Bordnetz angeboten.



Der Zweiliter-Benziner steht in zwei Leistungsstufen bereit – Im A3 40 TFSI mit 190 PS und im stärkeren S3 mit 310 PS . Beide kommen Serienmäßig mit Allrad und Siebengang-DSG. Stärkste Ausbaustufe des Kompakten ist der RS 3 , der durfte den 400 PS starken 2,5 Liter-Fünfzylinder behalten.



Bei den Dieseln ist immer ein Zweiliter-Aggregat am Werk, in der kleinsten Leistungsstufe sind 116 PS und maximal 300 Nm drin, der stärkste Selbstzünder bringt es auf bis zu 200 PS und 400 Nm. Zusätzlich zu den Benzin- und Dieselmotoren ist eine Erdgas-Variante im Programm. Der 1,5-Liter-Motor des A3 30 g-tron leistet 131 PS und maximal 200 Nm Drehmoment.

Bereits beim Rundgang um den Sportback fallen, neben Blendwerk wie neuen Scheinwerfern und noch größerem Grill, vor allem in der Seitenansicht die vom Vorgänger bestens bekannte Karosseriestruktur.

Beim Thema Platz und Übersichtlichkeit hat der Audi die Nase vorn. Zwar ist es das einzige Kapitel, das der A3 für sich entscheidet, doch bei den wichtigen Eigenschaften liegt er vorn. Etwa bei den Sitzen, die auf allen Plätzen die besten sind. In besonderen Genuss kommen Fahrer und Beifahrer, denn die Vordersitze schaffen einen unverschämt guten Spagat zwischen Sportlichkeit und Komfort. Die Sitze des 1er bieten einen ähnlichen Seitenhalt, fallen aber gefühlt etwas enger und kleiner aus. Und das Gestühl der A-Klasse konzentriert sich auf Bequemlichkeit.

In Sachen Fahrdynamik gibt's dann die Überraschung. Eigentlich die Muster-Disziplin des BMW , hat hier die A-Klasse die Nase vorn. Dank giftigerer Bremsen, dem narrensichersten Fahrverhalten und der feineren, weil viel weniger synthetischen Lenkung entscheidet der Benz das Rennen für sich. Der BMW fühlt sich da unangenehm taub an.

Doch der Audi lässt sich nicht abschütteln. Seine Progressivlenkung arbeitet präzise und gewährt im Vergleich zum BMW ein konsequentere Rückstellvermögen. Und wer die letzten Pferdestärken aus dem 150-PS-Diesel herauskitzelt, hat beim Kurvenräubern auf der Landstraße im agilen A3 am meisten Spaß. Auch beim Fahrkomfort holt der Audi wichtige Pünktchen, den Ingenieuren gelang der beste Mix aus angenehmer Straffheit bei gleichzeitig feinnervigem Ansprechen auf Fahrbahnunebenheiten.

In den meisten Fällen federt auch die flache A-Klasse überdurchschnittlich gut. Bis es an die Kasse geht, kann der Benz den Audi in Schach halten. Doch dann lässt der teure Daimler Federn. Allein für das Fahrwerk und die effektiveren Bremsen werden über 3500 Euro fällig. Den günstigsten Einstieg bietet zwar der BMW, dann aber ohne Automatik. Die Doppelkuppler sind bei A 200 d und A3 35 TDI serienmäßig an Bord.