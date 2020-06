Audi A3, Porsche 911, Mini: Cabrio-Kaufberatung

U

m dem Winter endgültig den Garaus zu machen, sind wir einfach mal ins Freibad gefahren – ganz stilecht mit acht Cabrios und zwei Roadstern. Bei diesem Megatest ist sonnenklar: Hier geht es nicht allein um nüchterne Testergebnisse, sondern auch darum, wer Sie und die Lust am Offenfahren am besten transportiert.Die Charaktereigenschaften der zehn Kandidaten sind höchst unterschiedlich: Antrieb vorn oder hinten, Motor vorn oder hinten, Verdeck aus Stahl oder Stoff – am Ende zählt natürlich das persönliche Wohlbefinden. Für die sommerliche Atmosphäre trotz des kalten Frühjahrswetters danken wir dem städtischen Freibad Roth im schönen Mittelfranken.