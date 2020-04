Reicht locker: Die 150 PS des 1.5 TSI bringen den Audi A3 Sportback in 8,4 Sekunden auf Tempo 100.

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Audi A3

Derspielt alle klassischen Trümpfe der Ingolstädter aus: Makellose Verarbeitung mitbei hoher Funktionalität. Grundsätzlich bietet der A3 mitund konfigurierbaremzwar die typische MQB-Baukasten-Kost, es gibt aber noch einige klassische haptische Elemente. Zum Beispiel dieunter dem zentralen Display für unter anderem, Parkassistenten oder die Fahrmodi, die auch über den Touchscreen angewählt werden können. Serienmäßig an Bord sind beim A3 Sportback eine manuelle Klimaanlage , ein Tempomat und das. Was fehlt, findet sich unter Garantie in der 98 Seiten langen Preisliste. Bei den Materialien gibt sich Audi beim A3 Sportback. In den Sitzbezügen und dem Kofferraum sind 45 beziehungsweise 62 PET-Flaschen verarbeitet.