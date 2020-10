Der Name e-tron ist Geschichte, der Neue heißt A3 Sportback 40 TFSI e. Hinter der kryptischen Bezeichnung steckt nichts anderes als die Ingolstädter Interpretation des VW Golf 8 eHybrid . Auch der Audi kombiniert einen 1,4 Liter Vierzylinder mit einer E-Maschine zu 204 PS Systemleistung.Ab Herbst 2020 ist der 40 TFSI e zu Preisen ab 37.471 Euro bestellbar.

In Kooperation mit

60314 Frankfurt am Main, Audi Zentrum Frankfurt - Audi Frankfurt GmbH

60314 Frankfurt am Main, Audi Zentrum Frankfurt - Audi Frankfurt GmbH

Audi A3 Sportback Ambition PLUS SZH, Hybrid

89073 Ulm, Audi Zentrum Ulm Eberhardt Kraftfahrzeug GmbH + Co.

Audi A3 Sportback Ambition PLUS SZH, Hybrid

Vom A3 bekanntes Cockpit. Die Displays zeigen Informationen zum Antriebsstatus an.

Ein wenig Alltagstauglichkeit büßt der e aber an anderer Stelle ein.Wie beim Standard-A3 gibt es Sitzbezüge aus recyceltem PET-Material, das Infotainment hält hybridspezifische Informationen wie die abgerufene Systemleistung, den Antriebsstatus oder die Rekuperation bereit.Von außen ist der e an speziellen Felgen in 16 bis 18 Zoll erkennbar. Optional sinddie auf den teilelektrischen Antrieb hinweisen sollen. Standard sind normale LED-Scheinwerfer