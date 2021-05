Bauzeit: 2011 bis 2018

Motoren: 136 PS (2.0 TDI) bis 605 PS (RS 6 Performance)

Preis: ab 12.300 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2011): Fünf Sterne

Ein echtes Chefauto, mit knapp fünf Meter Länge bürgerlichen Parkplatzmaßen bereits ent­wachsen.die Limousine, der A7 als viertüriges Coupé́, der Kombi na­mens Avant und der Allroad – ein Mix aus Kombi und SUV mit höheneinstellbarem Luftfederfahr­werk und brauchbaren 185 mm Bodenfreiheit. Die Domäne des Audi ist und bleibt aber die Straße – ein Reisewagen, so leise, dass der Fahrer das gefahrene Tempo oft unterschätzt. Die Wahl des Motors ist dabei zweitrangig, selbst mit dem nur 136 PS leistenden TDI ist der schwächste A6 kein Verkehrs­hindernis, daDas Maximum beim Diesel ist der Dreiliter­-V6 als Bitur­bo mit 326 PS, der stärkste Benzi­ner im RS 6 (nur als Avant) leistet gar 605 PS.Von Anfang 2012 bis Ende 2014 gab es die Limousine auch als Hybrid: Zweiliter-­Turbo (211 PS) plus 54 PS starker Elektromotor, eine Achtstufenautoma­tik leitet die Kraft weiter.

A6

So agil fahren wie ein BMW, aber bequem wie ein Benz. Die Lenkung wirkt eine Spur zu nervös,Bequeme Sessel und geringer Geräuschpegel sind in dieser Klasse selbstver­ständlich, allerdings treffen die imverbreitet zu findenden Vier­zylinder nicht immer den richtigen Ton. Erst mit den V6-­Motoren und Allradantrieb kehrt echte Ober­klasse­-Fahrkultur in den A6 ein. Den Dauertest von AUTO BILD über 100.000 km absolvierte ein A6 Avant 2.0 TDI mit der Note 1. Ein undichter Abgaskrümmer und das entsprechend laute Verbrennungs­geräusch waren der einzige außer­ planmäßige Defekt. Der Karosserie und dem Innenraum war die Lauf­leistung nicht anzusehen, der A6 wirkte am Testende frisch wie am ersten Tag.