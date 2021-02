Der e-tron GT guckt grimmiger als der Taycan. Single-Frame-Element als Audi-Erkennungsmerkmal. ©AUDI AG

Das Cockpit des GT ist fahrerorientiert, einen Bildschirm für den Beifahrer wird es auch optional nicht geben. ©AUDI AG

Beginnen wir mit der Karosserie. Natürlich sind ähnliche Proportionen bei gleichem Radstand nicht zu vermeiden. Aber hätten Sie erwartet, dass derübernimmt? Alles andere ist neu und lässt den Audi wuchtiger erscheinen. Die Front guckt grimmiger und trägt das markentypische Single-Frame-Element. Sicken in den Kotflügeln lassen ihnwirken. Das Heck mit dickem Diffusor und prägnanten Leuchten kommt mächtiger daher als beim Taycan. Der sieht dafür ein Quäntchen futuristischer aus. Das unterstreicht er mit Hightech-Features wie elektrisch ausfahrbaren Türgriffen und der optional automatisch öffnenden Ladeklappe. Beim Audi werden die Pforten mit klassischen Bügelgriffen, die Ladeklappe mit einem festen Druck geöffnet.Die konventionellere Anmutung überträgt sich auf den Innenraum. Bis zu vierEiner fürs Digitalcockpit, einer optional für den Beifahrer und zwei in der Mittelkonsole. Dort fehlt dafür ein klassischer Gangwahlhebel, und die Ausströmungs-Richtung der Lüftungsdüsen wird via Infotainment gesteuert. Beides geht beim Audi noch manuell, und statt eines zweiten Bildschirms im Mitteltunnel finden sich hier Knöpfe. Dafür ist dasBeides soll auf die Auslegung als sportlicher Gran Tourismo hinweisen.