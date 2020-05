D

er Audi TT könnte einen Nachfolger bekommen, der nicht mehr besonders viel mit dem bisherigen Konzept des Sportwagens zu tun hat: kein Coupé oder Roadster , sondern"! Mit einer Länge von 4,35 Metern wäre der neue TT eine Handbreit kürzer als ein Audi Q3 , deutlich flacher und somit – wenigstens optisch – sportlicher. Die Basis für den Elektro-Audi dürfte der VW-Konzernbaukasten MEB bilden, auf dem auch der VW ID.3 steht.Für die Basisvariante ist mit einer Leistung von 204 PS zu rechnen, eine Sportversion mit Allradantrieb dürfte auch in Planung sein. Der potente quattro könnte mit 400 PS exakt so stark sein, wie ein aktueller TT RS mit Fünfzylinder-Benziner. Die drei Akkupakete könnte der eTTron direkt vom VW ID.3 übernehmen und so Reichweiten zwischen 350 und 550 Kilometern ermöglichen. Dank Schnellladefunktion sind die Batterien in einer halben Stunde wieder zu 80 Prozent gefüllt.