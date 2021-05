Bauzeit: 2016 bis heute

Motoren: 116 PS (1.0 TFSI) bis 300 PS (SQ2)

Preis: ab 15.500 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2016): fünf Sterne

Was man aus einem Golf doch alles machen kann! Der Audi Q2 steht auf dem MQB-Baukasten, der auch den Technikspender für Audi A3 und die höhergelegten Derivate stellt. Mit 4,19 Metern ist er kürzer als ein, bietet aber innen sehr ordentliche Platzverhältnisse – und eine erhabene, weilDie ist allerdings nicht so hoch wie in einem SUV, wobei derdas ja gar nicht sein will: mit 1,51 Meter Außenhöhe, dem sportlich-flachen Dach und gerade mal 15 Zentimeter Bodenfreiheit gibt er lieber den Crossover. Der aber auch im Kofferraum ordentlich Platz vorhält:, sogar mehr als imAuf Wunsch ist dervoll digital mit frei programmierbarem Cockpit, und er hat ein Multimediasystem mit oben auf der Mittelkonsole sitzendem Bildschirm und einem Dreh-/Drücksteller alter Audi-Schule.