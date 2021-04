Bauzeit: 2011 bis 2018

Motoren: 120 PS (2.0 TDI) bis 367 PS (RS Q3)

Preis: ab 11.500 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2011): 5 Sterne

Gelungenes Fabrikat aus dem VW-Modulbaukasten: ein VW Tiguan in hübscher und edler, innen jedoch enger. Das coupéartig angeschrägte Heck kupiert auch den Kofferraum.Dort lädt gut konturiertes und je nach Zuzahlung vielfach einstellbares, aber etwas zu hoch montiertes Mobiliar zu Langstreckenreisen ein. Thema Sicherheit:aber nur sechs Airbags sind an Bord. Sidebags hinten kosteten extra.

Einen angenehmen Kompromiss bieten, was Komfort und Dynamik angeht. Wobei der– ein RS Q3 ist schon ziemlich erbarmungslos zu seinen Insassen, selbst mit den teuren Einstelldämpfern. Dafür begeistert sein 2,5-Liter-Fünfzylinder, dessen heiserer Sound die alte Rallye-quattro-Herrlichkeit zitiert. Serienmäßig ziehen die meisten Q3 mit den Vorderrädern, derist aber in Verbindung mit vielen Motorisierungen zu haben, in Benzinern ab 211 PS serienmäßig. Dazu gibt es gegen Aufpreis jede Menge Assistenzsysteme, ab Werk ist nur ein Berganfahrassistent erhältlich. Die Verkäufe dominiert der 2.0 TDI, seit Modelljahr 2015 gibt es auch den 1.4 TFSI mit Zylinderabschaltung, der sich an der Tanke ebenfalls zurückhält.